El contrato camuflado tras el de Broncano: RTVE compra a sus amigos de Prisa otro programa fracasado de Arturo Valls

Movistar Plus

Con toda la atención puesta en el polémico fichaje de David Broncano, el Consejo de Administración de RTVE ha conseguido aprobar sin dificultad la compra de otro programa más a Lacoproductora del Grupo Prisa. Se trata de That´s My Jam, el espacio presentado por Arturo Valls que, debido a su baja audiencia, no será renovado en Movistar Plus+.

Según ha podido saber Libertad Digital, el coste previsto asciende a 4,5 millones de euros más IVA, una cantidad que, aunque pueda parecer pequeña en comparación con el contrato del presentador de La Resistencia, sigue siendo "desorbitada", según los sindicatos. Sobre todo porque, mientras los 14 millones de Broncano servirían para pagar entre 155 y 160 programas anuales, el de Arturo Valls tan solo tendrá 8 episodios.

El nuevo espacio se une así a la larga lista de compras que RTVE ha hecho a la productora del Grupo Prisa desde que Sánchez es presidente y cuyo fundador no es otro que José Miguel Contreras, asesor mediático de cabecera del líder del PSOE. Los sindicatos consideran así que el nuevo contrato es una muestra más del supuesto "trato de favor" a cambio de programas que, además, tienen escaso éxito en la televisión pública. En este sentido, recuerdan, por ejemplo, el fracasado Días de Tele de Julia Otero, por el que RTVE pagó 5,5 millones de euros.

Una "copia mala" de Jimmy Fallon

That's My Jam España se vendió en Movistar Plus+ como "una fiel adaptación del popular show de Jimmy Fallon que en EEUU emite desde hace dos temporadas la cadena NBC". El problema es que las comparaciones son odiosas: "Ni Arturo Valls es Jimmy Fallon ni nuestros artistas son como las estrellas americanas", resumen a LD las fuentes consultadas.

El espacio se configura como "un gran espectáculo que gira alrededor de la música y en el que dos parejas de estrellas invitadas compiten entre sí". Para ello, deben superar pruebas de cultura popular, exhibir sus dotes interpretativas, bailar y, sobre todo, cantar. "Aquí todos, presentador incluido, entonan sin complejos grandes éxitos de todos los tiempos", reza su ficha.

El programa se estrenó el pasado 2 de octubre con Nathy Peluso, Paco León, Amaia Romero y Rigoberta Bandini como invitados. Aquel día, cosechó una audiencia del 0,4%, al lograr enganchar a 54.000 espectadores. Sin embargo, el segundo episodio no tuvo tanta suerte. A pesar de contar con David Bisbal como reclamo -y, junto a él, Amaia Salamanca, Luis Zahera y Blanca Paloma-, apenas fue visto por 14.000 espectadores, lo que se traduce en un 0,1% de share, un dato bajísimo.