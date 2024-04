El millonario contrato del programa That´s My Jam -camuflado tras el polémico fichaje de Broncano- ha vuelto a poner de manifiesto el interés que todos los proyectos de Lacoproductora del Grupo Prisa suscitan en RTVE desde que Pedro Sánchez es presidente, incluso aunque estos no vengan avalados por la audiencia. No en vano, Movistar Plus+ había decidido no renovar el espacio de Arturo Valls precisamente por su baja audiencia: si el primer programa apenas congregó a 54.000 espectadores, el segundo se quedó en 14.000 a pesar de contar, entre otros con David Bisbal.

"El trato de favor es evidente", denuncian las fuentes sindicales consultadas por Libertad Digital, que insisten en que, además, este solo es el último programa de una larga lista que, desde 2018, ya le ha reportado a la hoy productora del Grupo Prisa cerca de 30 millones de euros. Concretamente, 27.747.536 euros que, una vez sumado el IVA, ascienden a 33.574.520 euros, tal y como reflejan las cuentas a las que ha tenido acceso este periódico.

Según denuncian los trabajadores, todo comenzó con el nombramiento de Rosa María Mateo como administradora única de RTVE y, más concretamente, a raíz de una reunión que ésta habría mantenido con José Miguel Contreras -fundador de Lacoproductora y asesor mediático de cabecera de Pedro Sánchez- en septiembre de 2018: "Mateo dio instrucciones a Contenidos de TVE para contratar formatos presentados por Contreras".

El aval de Rosa María Mateo

El primer programa fue descartado porque la Dirección Económico-Financiera de RTVE advirtió de que la rama audiovisual del Grupo Prisa no tenía "suficiente solvencia económica". Después, llegaría Sánchez y compañía, pero dicha división mostró de nuevo sus dudas: "La información y las explicaciones que nos han aportado, más que convencernos, nos hacen pensar más aún que no son una empresa con la adecuada capacidad".

Dichas reticencias, sin embargo, "se acabaron por la instrucción directa de Rosa María Mateo, alegando la experiencia en la producción de Contreras", de tal forma que "en septiembre de 2019 se volvió a la tramitación del programa" y finalmente se acabó aprobando con un presupuesto de 563.569 euros más IVA y se estrenó unos meses después con el título de Sánchez y Carbonell. El nombre hacía referencia a sus dos presentadores: la hoy cesada presidenta Elena Sánchez y el humorista Pablo Carbonell. "El resultado de audiencias estuvo muy por debajo de la media de la cadena (1,6% share y 237 mil espectadores), pero eso no fue problema para que RTVE les comprase nuevos formatos", denuncian los trabajadores.

Desde entonces, Lacoproductora ha producido todo tipo de espacios para TVE. Entre los más polémicos, se encuentra el programa Las cosas claras, de Jesús Cintora, que generó una grave crisis, al ser denunciado por los sindicatos por "incumplir el artículo 7.5 de la Ley de la Radio y Televisión de Titularidad Estatal, que dice que la Corporación RTVE no podrá ceder a terceros la producción y edición de los programas informativos". No en vano, la propia directora de Magacines de TVE, Isabel Cacho, presentó su dimisión, mostrando así su desacuerdo con la decisión adoptada por la dirección de la cadena. El sectarismo de Cintora también provocó un gran revuelo, por lo que, finalmente, ya con José Manuel Pérez Tornero en la presidencia, el Consejo de Administración de RTVE decidió poner fin al programa por "no considerar que el infoentretenimiento sea una fórmula adecuada para la televisión pública".

En marzo de 2022, Lacoproductora entró a formar parte del Grupo Prisa, pasando a depender del área de vídeo que dirige el exdirectivo de RTVE Fran Llorente. Desde entonces, ha conseguido todo un aluvión de contratos: dos temporadas de El condensador de Fluzzo, Premios Cadena Dial 2022, los trece capítulos de Días de tele conducidos por Julia Otero, los derechos de emisión del documental Patricia Ramírez y el programa En primicia, que se estrena precisamente este jueves. A todos ellos se añade un séptimo contrato aprobado en el último Consejo de Administración: el de That’s my jam, el espacio presentador por Arturo Valls del que Movistar Plus se ha deshecho precisamente por su baja audiencia y que costará a RTVE otros 4,5 millones de euros más IVA.

Las polémicas más sonadas

No obstante, la lista de fracasos comprados a Prisa es larga. Entre los mencionados, destaca el polémico Días de Tele, que generó un gran revuelo tanto por su elevado coste (más de 500.000 euros por programa), como por el millonario caché de Julia Otero o la presencia del propio José Miguel Contreras en el programa como analista. Pero más aún por el empecinamiento de RTVE en mantenerlo a pesar de los malos datos cosechados: una audiencia media del 8% y poco más de 750.000 espectadores.

La Gala de los Premios de Cadena Dial también fue especialmente controvertida, ya que los sindicatos no llegaron a comprender cómo se llegó a emitir en el Prime Time de La 1 un especial de una radio de la competencia vinculada a Prisa y, además, pagando por ello a Lacoproductora cerca de 150.000 euros, además de otros gastos. La audiencia apenas superó el 5%.

En paralelo a todos estos contratos, el desembarco de exdirectivos de RTVE en Prisa ha sido especialmente llamativo. En noviembre de 2021, el exdirector de Informativos de TVE, Fran Llorente, fichó por Prisa como director del Área de Vídeo en la que se integró Lacoproductora. En julio de 2022, el exdirector de Informativos y Actualidad de RTVE, Enric Hernández, fichó como adjunto al presidente y responsable de desarrollo corporativo. Además, Marta Bretos, exdirectora de Recursos Humanos de RTVE y actual directora de RRHH de medios del Grupo Prisa, es apoderada de Lacoproductora", recuerdan las fuentes consultadas por LD.