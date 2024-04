El PSOE trabaja con la idea de un Gobierno en solitario de Illa apoyado por los separatistas

En Ferraz calientan motores para las elecciones más determinantes de este año: las catalanas. Los socialistas asumen que estamos ante una "campaña rara" el País Vasco y piden poner toda la carne en el asador durante la última semana para que aumente la participación. Mientras, miran de reojo lo que pasa en Cataluña. De lo que salga en las urnas el 12 de mayo dependerá en buena medida la estabilidad del Gobierno de Pedro Sánchez.

En la dirección del PSOE siguen confiados en una victoria de Salvador Illa para rebajar las exigencias separatistas. "Términos como el que estamos escuchando estas semanas de expolio fiscal se terminarían", confían fuentes de la dirección del partido que enmarcan cualquier coacción o deriva independentista de Junts o ERC a "la campaña" electoral.

La lógica invita a pensar que es incompatible un Gobierno de Sánchez y, a la vez, un Ejecutivo de Illa en Cataluña pero en el PSOE suben la apuesta y aseguran que buscarán que el primer secretario del PSC gobierne en solitario. "Trabajaremos en eso", sentencian en Ferraz donde no ocultan su mayor afinidad con ERC para lograr una hipotética abstención en segunda vuelta. "Tenemos más historias en común", añaden sobre el partido de Pere Aragonés y Oriol Junqueras.

La cuestión clave es que, si privados del Ayuntamiento de Barcelona y del Gobierno catalán, Junts mantendría su apoyo a Sánchez en el Congreso. En el PSOE no ocultan que el partido de Puigdemont es "imprevisible" y que podría cobrarse su vendetta particular pero confían en el escenario que se podría abrir el día después de su marcha, ya que consideran que con su ultimátum de retirarse de la política activa si no gobierna se ha dado "un tiro en el pie"

¿Si no suman los independentistas?

Que ERC se abstenga en una segunda votación, permitiendo la gobernabilidad de Illa, es algo que sólo puede pasar si los separatistas no suman o bien no logran un acuerdo entre ellos. En el PSOE no ha pasado desapercibida una frase de Gabriel Rufián tras su vuelta al Congreso, ausente durante los últimos meses por su baja por paternidad.

"El fascismo es fascismo aunque lleve detrás una estelada como un camión", aseguró el portavoz de ERC en el Congreso en una invectiva contra Junts en la semana en la que el partido anti-inmigración de la alcaldesa de Ripoll, Alianza Catalana, ha conseguido los avales para presentarse a las elecciones.

Esta nueva formación separatista podría entrar en el Parlamento con una pequeña representación pero que sería clave para que el bloque independentista sume mayoría. ERC parece que no está por la labor de pactar con este nuevo partido, que exige la expulsión de inmigrantes musulmanes. Un "cordón sanitario" que también podrían exhibir partidos de extrema izquierda como la CUP, que hasta ahora han sido claves para que Junts y ERC sumasen mayoría absoluta.