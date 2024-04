El PP exige al Gobierno las grabaciones del 'Delcygate' y el PSOE responde: "¿Dónde están las maletas en las fotos?"

El Partido Popular aspira a reabrir la causa del conocido como ‘Delcygate’, después de que Fernando Lázaro haya publicado en El Mundo las imágenes que demuestran el encuentro entre el exministro José Luis Ábalos con la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, en el aeropuerto de Barajas. Los de Feijóo amenazan con ir a los tribunales si el Gobierno no da explicaciones y entrega las grabaciones del caso, que podrían estar incluso destruidas.

"Las fotografías dejan en ridículo a España y su Gobierno", ha criticado el portavoz del PP, Borja Sémper, en rueda de prensa desde Génova, que califica el caso de "extremadamente grave", dada la "opacidad" y "falta de explicaciones" de Pedro Sánchez al respecto, preguntándose qué contenían las maletas transportadas por el régimen de Maduro.

En el PSOE atribuyen las imágenes publicadas a la estrategia de "desgaste" del PP, y no temen que puedan publicarse nuevas informaciones porque, recuerdan, el Tribunal Supremo ya archivó en 2020 el caso asegurando que la llegada de Delcy Rodríguez a Barajas incumplía los tratados europeos pero no era delito.

El PSOE ironiza con las maletas

Los socialistas restan importancia a las revelaciones y creen que este asunto no tendrá mayor trascendencia. "El 99% de la gente no sabe a qué se refieren cuando hablan de Delcy", añaden fuentes de la dirección federal donde se preguntan sobre las instantáneas: "¿Dónde están maletas de las que habla el PP?", trasladan intentando restar importancia a las instantáneas.

Añaden que "no tienen ningún problema" en que el exministro de Transportes, José Luis Ábalos, testifique en la Comisión de Investigación en el Congreso, pese a que en la primera propuesta de los socialistas no aparecía. Este lunes, la portavoz de la Ejecutiva, Esther Peña, aseguraba que "no descartamos ningún nombre" y que, lo que se conoce hasta ahora, se trata de "una primera lista" que se puede "ampliar", bien durante el transcurso de la Comisión o alcanzando un pacto con sus socios durante este martes, cuando se tendrán que aprobar los primeros nombres.

Fuentes del partido añaden que "con toda probabilidad" Sumar exigirá al PSOE que esté Ábalos, como ya figuraba en el listado de los de Yolanda Díaz. El acuerdo parece inminente y el nombre del exsecretario de organización de Ferraz será la cesión de los socialistas pero, como dejan caer, sólo con el objetivo de que testifique sobre la trama de las mascarillas y no sobre el caso Delcy.