La lección de Carlos García a alumnos de la Universidad del País Vasco sobre ETA y Bildu

El vicesecretario del PP vasco, Carlos García, se ha enfrentado con el diputado vasco de Bildu, Ikoitz Arrese, durante un debate celebrado ayer en la Universidad del País Vasco con motivo de las elecciones autonómicas del próximo domingo. Después de que el proetarra se quejara de haber estado en la cárcel, García se ha dirigido a él para reprocharle su victimismo delante de alumnos del centro, a los que ha recordado la historia de ETA.

"No siento ninguna lástima de Bildu, que no condena el terrorismo de ETA ni ninguno de los asesinatos", advertía al diputado Ikoitz Arrese, después de que éste se presentara como víctima por haber estado en prisión habiendo sido declarado después "no culpable". "No condenan que 200.000 vascos, y sois muy jóvenes vosotros (a los alumnos), han tenido que marcharse fuera de Euskadi por culpa del terrorismo", proseguía el diputado del PP vasco.

García ha pasado después a relatar la extorsión que la banda terrorista llevó a cabo con los empresarios vascos, exigiéndoles un pago a cambio de no ser atacados. "10.000 empresarios, autónomos, y no hablamos de grandes empresarios, hablamos de gente que tenía una pescadería, un comercio en Amurrio, en Eibar, Durango o Rentería, sufrieron el chantaje de ETA del impuesto revolucionario", recordaba a los jóvenes, cuyo voto se estaría yendo de forma mayoritaria a Bildu por su blanqueamiento.

A la larga lista de exiliados y extorsionados, sumaba la más grave de todas, la de los asesinados, cuyos crímenes en muchos casis siguen sin ser resueltos por la falta de colaboración de ETA o Bildu. "Un millar de familias tienen a una persona asesinada, niños, mujeres, maridos, padres...personas a las que sólo podemos visitar en el cementerio", recordaba García ante el silencio de todos los presentes.

Dirigiéndose directamente al diputado de Bildu, le reprochaba su victimismo: "Yo no he tenido que ir a la cárcel, he tenido que ir a funerales, de personas a las que no vamos a volver a ver en la vida, por culpa de los señores a los que Bildu homenajea como héroes, a los que lleva en sus listas como premio", recordaba.

"¿Alguien vería lógico que se llevase en listas a un violador, a un maltratador, aunque haya cumplido condena? ¿a que no?", seguía después, dirigiéndose a los alumnos. "El señor de Bildu viene aquí a darnos mucha pena cuando lo único que ha pasado es que no ha sido posible demostrar su culpabilidad porque tienen muy buenos abogados, demasiado, expertos en eso, que se han dedicado a sacar a sus terroristas de la cárcel".

Por último, en su intervención advertía que "es una vergüenza que sigamos teniendo a una formación como Bildu que sigue sin condenar el terrorismo, porque se ha legitimado que hayan usado la violencia, y eso genera que, a día de hoy, no haya libertad plena en Euskadi, sigue habiendo miedo, miedo a decir que votas al PP, al PSOE, que te sientes vasco y español, o cualquier confrontación con lo que diga Bildu", concluía, recordando que a él ETA intentó asesinarle tres veces por ser del PP.