Rodríguez Pam, condenada por llamar "maltratador" y agresor sexual al ex de María Sevilla

El juzgado de Instrucción número 3 de Estepona (Málaga) ha condenado a Ángela Rodríguez 'Pam', exsecretaria de Estado de Igualdad, por haber llamado "maltratador" al exmarido de María Sevilla, la expresidenta de Infancia Libre que secuestró a su hijo durante dos años. Todo ello, a sabiendas de que no había ninguna condena contra Rafael Marcos y que todas las denuncias fueron archivadas.

Ahora, la Justicia da la razón al demandante, al reconocer que la número 2 de Irene Montero -quien ya fue condenada por los mismos hechos- vulneró su derecho al hornor, por lo que la condena a pagar 10.500 euros de multa y a retractarse de lo dicho en el mismo programa de RTVE en el que vertió tales acusaciones.

Las polémicas declaraciones de Pam

Los hechos se remontan al 25 de mayo de 2022. Aquel día, Rodríguez Pam participaba en la tertulia de La Noche en 24 horas junto a Begoña Villacís, y amabas debatían sobre el indulto concedido a María Sevilla. En este contexto, la entonces secretaria de Estado de Igualdad aseveró: "Es un maltratador su padre. Los niños que viven con sus padres y les agreden sexualmente no pueden tener régimen de visitas, señora Villacís: ya está prohibido por ley. Tiene usted que leerse la ley de infancia que no la conoce".

Un día antes, Rodríguez Pam ya se había referido en términos similares a Rafael Marcos en una entrevista concedida a Eh! Universo Media, un canal de información y entretenimiento en vídeo para las redes sociales, que cuenta con más de ocho millones de seguidores. En la misma línea, había defendido que el indulto concedido a mujeres como María Sevilla o Juana Rivas era para "proteger a sus hijos" de un padre que les estaba "agrediendo sexualmente". Rafael Marcos decidió entonces querellarse contra ella, exigiéndole una rectificación y 65.000 euros en concepto de indemnización por las "falsedades" propagadas por una persona que, además, ostentaba un cargo público de gran relevancia. No fue la única.

Las otras querelladas

En junio del pasado año, el Tribunal Supremo ya condenó a Irene Montero a pagar 18.000 euros a Rafael Marcos al haber apreciado la vulneración del derecho al honor. Aunque la exministra trató de alargar lo máximo posible el cumplimiento de la condena, no tuvo más remedio que pagar y hacer pública la sentencia en su cuenta de X (antes Twitter). Sus declaraciones también tuvieron lugar el 25 de mayo de 2022, durante el acto de inauguración de la nueva sede del Instituto de las Mujeres. Aquel día, la ministra se congratuló del indulto que el Ejecutivo había concedido a María Sevilla y lamentó que las madres como ella sufrieran "injustamente la criminalización y la sospecha por parte de la sociedad cuando lo que hacen es defenderse de la violencia machista de los maltratadores".

En cumplimiento de la sentencia del TS, Sala de lo Civil, nº 910/2023, de 08/06/2023, publico su encabezamiento y fallo, y elimino este tweet publicado el 25 de mayo de 2022: https://t.co/deK4doh7rB pic.twitter.com/6Qb9iAlCvc — Irene Montero (@IreneMontero) November 10, 2023

En la misma línea se manifestó igualmente la periodista Ana Pardo de Vera, quien, en una tertulia de TVE, llegó a llamarle pederasta, asegurando que había sido condenado por abusar sexualmente de su hijo, algo completamente falso. Así, refiriéndose al secuestro del menor por parte de su madre, la tertuliana defendió que "no lo tuvo secuestrado, lo tuvo alejado de su padre, que es un pederasta". A diferencia de las máximas responsables de Igualdad, Pardo de Verá optó por retractarse para evitar la demanda. "Imputé por error a Rafael Marcos una condena inexistente por abuso sexual a su hijo confundiéndolo con otro de los implicados en el llamado ‘caso Infancia Libre’, por lo que rectifico y pido disculpas por ese error que me llevó, además, a calificarle de pederasta", se excusó en sus redes sociales.

❗️En el programa 'La Hora de la 1', de TVE, a fecha 26 de mayo de 2022, imputé por error a Rafael Marcos una condena inexistente por abuso sexual a su hijo confundiéndolo con otro de los implicados en el llamado 'caso Infancia Libre', por lo que rectifico … 👇🏼 — Ana Pardo de Vera P. (@pardodevera) March 1, 2023

El ex de María Sevilla consideró, no obstante, que tal maniobra era "insuficiente", por cuanto debía realizarse en el mismo medio en el que se le tachó de pederasta: "Un tuit no tiene la magnitud con la que faltó a mi honor y mucho menos se repara con unas palabras; debe dar la cara en televisión". Finalmente, la periodista se vio obligada a rectificar en TVE.

Historia de un secuestro

La expresidenta de Infancia Libre fue condenada por mantener a su hijo secuestrado durante dos años en una finca de Villar de Cañas (Cuenca) sin escolarizar y sin ver prácticamente la luz del sol hasta que la Policía Nacional dio con su paradero. Durante ese tiempo, el niño tampoco había pasado ningún control médico, por lo que acumulaba varias vacunas sin poner. Tal y como revelaron los agentes que le rescataron, la casa se encontraba en condiciones insalubres y estaba repleta de inscripciones bíblicas. De hecho, cuando se llevaron al pequeño, Sevilla no dudó en gritarle: "Recuerda que tu padre es el diablo, llévate la Biblia porque la vas a necesitar".

A pesar de la gravedad del caso, el Gobierno le concedió el indulto, una medida de gracia celebrada por Irene Montero y su séquito, que siempre se han referido a ella como una "madre protectora", aun a sabiendas de que todas las denuncias contra su ex fueron desestimadas.