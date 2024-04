El vídeo que hace rabiar a Yolanda Díaz: la Fashionaria pidiendo usar ropa vieja

Los políticos pueden usar jets privados quemando queroseno sin parar, pueden disparar el gasto, usar los asesores que quieran, exhibir toda la moda y vestidos que requiera cada ocasión, poner carne en sus comidas oficiales sin miramientos. Pero los ciudadanos no, según el partido de Yolanda Díaz, Sumar. Es más, las multinacionales textiles como Inditex, tienen que bombardearse su propio tejado para frenar la "moda rápida". Por eso el Partido Popular le ha dedicado un vídeo en el que enseñan sus diferentes looks, pues la ministra de Trabajo y reconocida comunista, no repite modelito. Un vídeo colgado en la antigua Twitter que ha levantado ampollas en la vicepresidente segunda del Gobierno.

Y la gente tiene que olvidarse de querer vestir a la moda: tiene que usar ropa vieja. Parece el guion de una película de serie B, pero, por desgracia, se trata de la última idea del partido de Yolanda Díaz, registrada ya en el Congreso, para exigir a Inditex y otras multinacionales que aniquilen la moda. Porque la moda se basa en eso, en que sea rápida y no se quede vieja.

El plan de Yolanda Díaz incluye los siguientes puntos: "Adoptar las medidas necesarias para garantizar el tratamiento de los residuos textiles en el marco de la revisión de la Directiva 2008/98/CE de residuos y del PERTE de Economía Circular, mediante el impulso de las medidas necesarias para establecer criterios dediseño circular en la fabricación de prendas de vestir procurando, a su vez, que los productos sean también circulares y sostenibles, así como más duraderos, resistentes y reciclados".