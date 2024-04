Mazaly Aguilar denuncia el último mazazo europeo a la ganadería: los gastos de transporte se multiplican por 2,4

La eurodiputada de Vox y vicepresidenta tercera de la comisión de Agricultura, Mazaly Aguilar, asegura que la próxima legislatura en el Parlamento Europeo "va a ser crucial para el sector primario" y alerta del "poder increíble" que tienen los lobbies animalistas, que no entienden (o no quieren entender) que "lo primero" que buscan los negocios agrarios es la "rentabilidad".

Durante su entrevista en Libertad Digital, Aguilar ha insistido en que una de las primeras cosas que tuvo que recordarle a la Comisión de Agricultura es la palabra clave es "rentabilidad", que se ve amenazada por las exigencias normativas que deben cumplir los agricultores, que "además tienen que invertir un montón de dinero". Por ese motivo, añade, la próxima legislatura va a ser crucial para el campo.

"El campo es fundamental, no solamente para España, que hemos sido una potencia y nos han ido cercenando permanentemente. ¿Qué es lo que pretenden? ¿Que dependamos de terceros países? En los acuerdos con terceros países, la moneda de cambio y el eslabón más débil siempre es la agricultura".

Aguilar también se ha referido a la nueva normativa europea de Bienestar Animal relativa al transporte de animales vivos: "Esa ley se va a desarrollar en la próxima legislatura y es una patata caliente para el que venga porque supone que si antes utilizaban un camión, ahora los ganaderos necesitarán 2,4 para transportar el mismo tipo y las mismas cabezas de ganado, con un aumento añadido de las emisiones". Y ha añadido que "el incremento de los costes de transporte va a ser brutal. Están mal de la cabeza. No entienden nada".

Con respecto a la Ley de Restauración de la Naturaleza que el Consejo rechazó en su tercera y última fase, Aguilar ha recordado que esa norma supondría la "pérdida de un 40%" del territorio cultivable, ya que muchas de las tierras se encuentran dentro de la de Red Natura, lo que supondría "la ruina de miles de familias de agricultores". También espera que el rechazo del Consejo suponga "la puntilla" para la ley, pero, ha añadido, "esta gente es como el rayo que no cesa y no me sorprendería que en la próxima legislatura volvieran a la carga otra vez con este tema. Los lobbies animalistas tienen un poder increíble, una cantidad de dinero impresionante y presionan, presionan y presionan".

Aguilar no repite con Vox

De cara a las elecciones europeas que se celebrarán el próximo domingo 9 de junio, Mazaly Aguilar ha desvelado que no concurrirá en las listas de Vox: "Conmigo no cuentan, pero no ahora, no cuentan desde el año 2021. Yo soy persona non grata para ellos. Es igual. Ahora sigo teniendo un trabajo que hacer y lo haré hasta el último momento. Pero aun cuando ya no esté en el Parlamento Europeo ni en la Comisión de Agricultura, que es posiblemente lo mejor que me ha pasado en mucho tiempo, si puedo ayudar en algo al sector primario, ya saben que pueden contar conmigo a título personal".

Y ha insistido en que espera que los nuevos representantes de los partidos políticos en la eurocámara, "sean quienes sean", entiendan que "la agricultura es absolutamente fundamental porque, de lo contrario, podemos tener el problemón de que sector agrario sea cada vez más pequeño y menos importante".