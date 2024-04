El PP exige a Sánchez explicaciones "urgentes" y señala a todo su entorno: mujer, padre, suegro y hermano

El Partido Popular endurece su discurso contra Pedro Sánchez señalando no sólo ya a su mujer, contra la que ha abierto diligencias la Justicia, sino a todo su entorno. El partido defiende en cualquier caso que todavía es el momento de exigir explicaciones "urgentes" a Pedro Sánchez, sin descartar que puedan llamar breve a su mujer para que comparezca en la comisión de investigación Koldo del Senado.

"Parece que sólo prosperan en España quienes están cerca de Sánchez, ha criticado la vicesecretaria de Educación y Sanidad, Ester Muñoz, recordando la ristra de escándalos que salpican a la familia del presidente. "Tenemos a su suegro que se enriquece con esas saunas, todos sabemos a qué tipo de saunas me refiero; su padre, que se enriquece con fondos Next Generation; a su hermano, que curiosamente ha mudado su domicilio a Portugal para no pagar impuestos en España", ha denunciado, preguntándose irónicamente "dónde está su patriotismo", y recordando también a la mujer.

El partido se lanza a por su entorno después de un mes de silencio por parte del Ejecutivo, y cuando Moncloa ha intentado en varias ocasiones desviar la atención de este asunto señalando a Isabel Díaz Ayuso por los problemas de su pareja con Hacienda o utilizando una información falsa sobre la mujer de Alberto Núñez Feijóo, que tuvo después que ser rectificada.

Muñoz ha evitado confirmar si están dispuestos a llamar a Gómez para que comparezca en la comisión de investigación del Senado o si llevarán a cabo algún tipo de actuación en los tribunales pero ha criticado con dureza la falta de explicaciones. "No me quiero imaginar qué estaría pasando en este país si el presidente del Gobierno fuese del Partido Popular", ha dicho.

"El presidente tiene que ejercer su responsabilidad política y dar explicaciones", ha reiterado Muñoz, ironizando con que este asunto "no se despacha con un fuentes de Moncloa", en referencia a las explicaciones que el Gobierno ha dado a través de la secretaría de comunicación. Una práctica que fuentes del PP también reprochan dado que Begoña Gómez es una particular, no un miembro del Gobierno ni funcionaria pública por la que deba dar la cara el Ejecutivo.