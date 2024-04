El PP ya baraja todos los escenarios, incluido la dimisión: "No sabemos qué presidente habrá el lunes"

El Partido Popular asiste estupefacto a lo que está ocurriendo en el país, con todos los españoles en vilo a la espera de lo que decida Pedro Sánchez. Impotentes por no poder tomar decisiones hasta que el presidente anuncie si lo deja, la dirección nacional ya se prepara para todos los escenarios posibles, incluida su dimisión.

"No sabemos qué presidente habrá el lunes", resumen fuentes del partido a Libertad Digital, en medio del desconcierto generalizado ante la falta de información sobre dónde y cómo está Pedro Sánchez. Aunque en público se muestran convencidos de que todo forma parte de una estrategia, en privado, y según avanzan las horas, empiezan a barajar la tesis de que el lunes el presidente acabe renunciando.

Lo único claro para los de Alberto Núñez Feijóo es que la actual situación de interinidad ahonda en la "desestabilización del país", de ahí que el partido ya se prepare para ofrecer una "alternativa sólida" al "infantilismo" exhibido por Sánchez con su anuncio. El PP tiene claro que si el presidente no se hubiera empeñado en gobernar, a pesar de perder las elecciones, el país no viviría este "espectáculo".

Aunque el partido elude, por el momento, especular con qué ocurrirá si Sánchez dimite y se abre una nueva ronda de consultas con el Rey, descartan la posibilidad de que "haya un sanchismo de segunda generación", dando por hecho que no tendría recorrido. "Si Sánchez se va, lo hará asediado por la corrupción", recuerdan, descartando la idea que empiezan a deslizar desde el Gobierno de que se marcharía por su estado anímico, ante el supuesto acoso de la derecha.

La política adulta

En este escenario, el PP defiende la necesidad de ofrecer "serenidad" a los españoles como representantes de la "política adulta" frente al "me enfado y no respiro" de Sánchez por la apertura de diligencias contra su mujer, Begoña Gómez. Recuerdan que su situación personal no puede sumir al país en el desgobierno, provocando con ello el deterioro de la imagen exterior. Todo ello agravado por las dos citas electorales pendientes, y que han pasado a un segundo plano ante el caos generado.

Feijóo ofreció a Sánchez la posibilidad de gobernar sólo dos años para aprobar acuerdos de Estado y, una vez que el socialista dio a conocer que el precio de la investidura era la amnistía, reclamó la convocatoria de elecciones. Peticiones desechadas en todo momento por el presidente, que optó por seguir hacia delante, incluso cuando se quedó sin Presupuestos Generales del Estado.

Si el lunes Sánchez se acaba enmendando a sí mismo, el partido pedirá de nuevo ir a las urnas, una vez transcurrido el plazo para poder convocar elecciones, siendo la primera fecha disponible el 21 de julio, dado que no pueden convocarse en el plazo de un año desde que fueron convocadas las últimas.