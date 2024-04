Un día después del Comité Federal celebrado ayer en la sede nacional del PSOE en la calle Ferraz de Madrid (acto reconvertido en una escena de apoyo y exaltación a Pedro Sánchez), analizamos su proyección en los medios de comunicación. Un acto que consiguió congregar a apenas 12.500 simpatizantes, según datos de Delegación del Gobierno, a pesar de haber organizado la convocatoria desde todas las sedes regionales del país, quienes fletaron autobuses para acudir a la fecha señalada.

Un Comité Federal sin precedentes, inusual, de apoyo incondicional al Secretario General de un partido, adelantando las sensaciones de un "funeral" de despedida anticipado a una figura política como es Pedro Sánchez.

Un fervor colectivo que parece hoy ya haberse desinflado tanto en las calles como en los periódicos del país. Nada es tan importante. Los gritos, las ovaciones y los cánticos ya no resuenen hoy con tanta fuerza, precisamente, el día previo a la comparecencia del Presidente del Gobierno para anunciar su decisión sobre si continúa o no al frente del Ejecutivo y al frente del partido.

En la mayoría de los medios la noticia ha quedado relegada, un día después, a las secciones bajas o laterales de la portada, o directamente; como es el caso de El País, directamente ni está. No la busquen en portada. La encontramos en la sección España de este diario (tampoco en las primeras de la sección) con el titular: "La militancia echa el resto para que Sánchez siga".

le ofrece hoy un pequeño espacio de la portada, en el margen derecho: Un PSOE de funeral suplica a Sánchez "quédate" a pocas horas de que anuncie si dimite o no . Noticia que destaca el pesimismo y la incertidumbre que se ha posado sobre las filas socialistas desde que Sánchez publico esa "carta a la ciudadanía".

La noticia de este periódico destaca, además, el tinte de súplica que tuvieron ayer todas las intervenciones en el Comité Federal, pidiendo al líder que no se vaya ni del Gobierno ni del partido.

Tampoco vemos la noticia en portada en, ni siquiera al principio de la sección España. Relegada a las primeras noticias publicadas en el día de ayer, este medio de comunicación titula: Un PSOE en vilo suplica a Pedro Sánchez que no les abandone: " Quédate, no pueden salirse con la suya ". Noticia que destaca la dependencia que el partido tiene a su líder, algo que no había ocurrido en 145 años de historia del PSOE.