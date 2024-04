Sánchez reconoce que no pensó dimitir el miércoles y apunta al CGPJ y a la financiación de medios críticos

Pedro Sánchez continúa su espectáculo victimista. Tras su comparecencia sin preguntas para anunciar su decisión, el presidente del Gobierno empieza con una ronda de entrevistas. La primera ha sido en TVE y este martes comparecerá en la SER.

Sánchez se ha contradicho en varias ocasiones. No sólo él mismo, sino con la versión que hasta ahora daban su entorno más cercano. Uno de esos momentos fue ante la pregunta de si había pensado dimitir cuando publicó la misiva que el miércoles colgó en X. "No", ha respondido de forma rotunda para luego añadir que "posteriormente sí". Según ha reconocido, ocultó la polémica carta a Begoña Gómez y fue ella "la primera que me dijo que no dimitiera" y que se mantuvo así "desde el primer día".

El líder socialista afirma que "son cinco días que no olvidaré" y que, "desde el punto de vista personal, ha sido muy gratificante". Incluso ha defendido las escasas manifestaciones a su favor, como la de Ferraz de apenas 12.000 personas, para asegurar que ese fue "el momento clave" en el que decidió seguir. Sánchez no ha hecho autocrítica por llevar al límite al país y al partido durante estos cinco días y que "la única crítica es la de no haber hecho frente a este problema" de la "desinformación". "No hay crispación, hay agresión", ha terciado.

Tampoco ha querido disculparse por las acusaciones de su vicepresidenta, María Jesús Montero, que en sede parlamentaria acusó a la mujer de Feijóo de beneficiarse de una subvención. Una información que luego fue desmentida hasta por el propio medio de comunicación.

Tampoco ha aclarado nada sobre las informaciones que apuntan a su mujer, pese a que la periodista de TVE le preguntó por las cartas de recomendación de su esposa a la empresa de Carlos Barrabés y sobre si tendría que regularse el papel de las consortes. Sánchez, incómodo, ha echado balones fuera hablando de que él quiere que las mujeres "no sean ni mejor ni peor que los hombres, iguales". También se ha mostrado confiado en el PP le llamará para ir a declarar al Senado por este asunto. "Esto probará que estamos ante una oposición destructiva", ha sentenciado.

A por los medios

Sánchez ha criticado a los que "llevan cinco años" asegurando que prepara un cambio "de régimen" pero ha puesto la mira en el CGPJ. El presidente no ha querido aclarar más sobre su programa de "regeneración" pero ha añadido que piensa "liderarla pero no monopolizarla".

Legalidad, transversalidad, fin de la confrontación y universalidad. Son los criterios sobre los que tenemos que trabajar para fortalecer a la democracia frente al peligro al que se enfrenta.@sanchezcastejon en @telediario_tve pic.twitter.com/u3g7OeJPBJ — PSOE (@PSOE) April 29, 2024

Entre sus objetivos están los medios de comunicación críticos. Sánchez ha cargado contra los "bulos" y "desinformación" de "pseudomedios" y "páginas web" o el uso "espúreo de redes sociales" pese a que ha asegurado que está "a favor de la libertad de expresión".

No ha aclarado cómo piensa "luchar" contra desinformación pero ha puesto en el punto de mira la "financiación de diversas páginas web que están financiadas con distinto dinero, tanto por de gobiernos autonómicos y municipales del PP con la extrema derecha como de distintas empresas".

También ha señalado al CGPJ y su "bloqueo durante estos cinco años". Sánchez ha asegurado que su primer plan es seguir negociando con el PP pero, ha abierto la puerta, "si ese bloqueo continúa a buscar entre todos, en el Congreso, alguna solución".