Cinco años de enriquecimiento de los Sánchez: de Begoña a su hermano, pasando por el gestor de la empresa de sus padres

Entre supuestas "reflexiones" sobre si el poder le compensa a Pedro Sánchez, el presidente del Gobierno ha lanzado una amenaza a todos los medios que sigan publicando informaciones totalmente veraces sobre su familia. Ha amenazado igualmente a los jueces que las tomen en consideración como indicios penales -como ya ha ocurrido- y ha pedido respaldo social para un marcado público y expulsión, al menos social, de los que sigan informando a la población del llamativo enriquecimiento de su familia. Pues bien, ese enriquecimiento se puede resumir de la siguiente manera. En primer lugar, el de su mujer, Begoña Gómez.

La mujer del presidente ha visto disparar su actividad y currículum desde la llegada de su marido a la Secretaría General del PSOE y a la Presidencia del Gobierno de España. Los últimos descubrimientos sobre su actividad incluyen sus citas y reuniones con Víctor de Aldama -comisionista de la trama PSOE-Koldo- y Javier Hidalgo -CEO de Globalia- justo en los días que rodearon al doble rescate de ese grupo empresarial con cerca de mil millones de euros por parte del Gobierno de Pedro Sánchez. También incluyen las dos cartas de recomendación firmadas, puño y letra, por Begoña Gómez con el fin de que Carlos Barrabés -impulsor del máster de la mujer del presidente en la Complutense- accediera por medio de la UTE de Innova Next SLU y The Valley a unos contratos públicos a los que, efectivamente, accedió y cuya valoración supera los 8 millones de euros.

Pero su ascenso empresarial y académico tiene un origen previo cuyo despegue coincide con el del poder de Pedro Sánchez. Ahora se vende públicamente como gurú en "competitividad social", como asesora para captar fondos públicos de los que concede el Gobierno de su marido, y como consejera estrella en materia de ONG. Y es que desde que Pedro Sánchez llegó a la cima del PSOE, su despegue profesional ha sido continuo: dirección del Africa Center (lo que incluyó el cierre de una potente alianza con el principal centro de formación de Marruecos), dirección de masters universitarios y dirección de una cátedra en la muy pública Complutense. Y, todo ello, pese a no contar con un sólo título universitario oficial.

Begoña Gómez ha accedido, gracias a ello, a todo un filón de contactos en Marruecos y en el momento más polémico imaginable. La alianza del Africa Center que dirigió la mujer del presidente con el principal centro de formación de directivos en Marruecos, le ha abierto las puertas de todo un universo de contactos y negocios. Entre otros con la vicepresidenta de APD Maroc, Miriem Bensalah Chaqroun. Ella es la mujer más poderosa de Marruecos y una persona con intereses empresariales directos en Canarias. Begoña Gómez era hasta hace poco la directora del Africa Center del IE, cargo que se conoció dos meses después de la llegada de Sánchez a la Presidencia del Gobierno. Y desde el Africa Center, Gómez mantuvo una alianza con el mayor centro de formación y contactos empresariales de Marruecos, el APD Maroc. El presidente de esta entidad era Saad Kettani, que llegó a ser invitado a un evento en el que se encontraban miembros del Gobierno de Marruecos y la directora de Comercio del Gobierno de España, María Paz Ramos, en aquel momento, lo que confirma el carácter estratégico de esta alianza.

Y el APD Maroc tenía, además, como vicepresidenta a Meriem Bensalah Chaqroun, quien ha entrado ya en el famoso ránking de la revista Forbes y ha sido presidenta de la Confederación General de Empresarios Marroquíes, la patronal de Marruecos. El APD Maroc es el gran centro formativo de este país, con más de 20.000 directivos vinculados a su estructura.

La mujer de Pedro Sánchez carece de titulación oficial universitaria. Pero eso no ha impedido que se presentara públicamente como gurú de transformación social, competitividad social o, simplemente, sectores sociales. Una de sus últimas líneas de actividad es el "marketing humanizado". Y allí asesora para lograr "influencia y cocreación en contextos de cambio". Lo mejor es que para presentarse en este área de negocio, Begoña Gómez ha utilizado otra vía profesional: la que le ha permitido la Universidad Complutense al nombrarla directora de la Cátedra de Transformación Social Competitiva (TSC) de la UCM.

Begoña Gómez, de este modo, cuenta con el respaldo de esa cátedra, pese a no ser licenciada ni graduada en titulación universitaria alguna. La cátedra no es en derecho, ni economía, ni comunicación, ni nada parecido equiparable a una titulación homologada: lo es en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y la Agenda 2030 de las Naciones Unidas. Y centrada en enseñar ese programa político a las empresas privadas, algo que abre muchas puertas, especialmente porque la normativa que rodea a la Agenda 2030 es fácil de resumir: si vas contra ella tienes castigo, pero si te amoldas a ella puedes obtener lucrativas subvenciones públicas. Gómez también cuenta con el respaldo de la Complutense para dirigir másters. Másters que se venden a titulados universitarios pese a que ella incumple ese requisito. Su única formación pseudo académico la compone un título no oficial en Marketing de la Escuela Superior de Marketing y Negocios, no homologado.

De hecho, Begoña Gómez ha visto como la Universidad Complutense y el propio Gobierno han reforzado su perfil supuestamente académico. Hace cuatro años, el antiguo Centro Superior de Estudios de Gestión se transformaba en "Escuela de Gobierno", y quedaba encuadrado en el Campus ‘Moncloa’ con el respaldo de cuatro instituciones públicas. La materia del máster es la "Dirección en Fundraising Público-Privado para ONL" -captación de fondos, en este caso para organizaciones no lucrativas- y ha contado con el patrocinio y apoyo de todo un listado de entidades públicas: el CIEMAT -Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y tecnológicas, dependiente del Ministerio de Ciencia-; el CSIC -Consejo Superior de Investigaciones Científicas, también insertado en el Ministerio de Ciencia-; el INIA -Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria, también del Departamento de Ciencia-; y la Agencia Estatal de Meteorología -dependiente de la Vicepresidencia de Teresa Ribera-.

De ahí el sobrenombre usado en sus mails por Begoña Gómez: bego.fundraiser. Traducido: Bego. Conseguidora de fondos. Y entre esos fondos, por supuesto, como llegó a citar el nombre del máster antes de ser borrado del título, fondos públicos. De los que reparte el Gobierno de Pedro Sánchez.

David Azagra, el hermanísimo

Pero Begoña Gómez no ha sido la única que ha experimentado un despertar de sus ingresos. David Azagra es el hermano con apellido falso de Sánchez. La actividad de David Azagra como cargo inventado por la Diputación de Badajoz comienza el 10 de julio de 2017. Es decir, menos de un mes después de que su hermano y actual presidente del Gobierno se hiciera con la secretaria general del PSOE el 18 de junio de 2017. En ese momento, su cobro fue de 3.942,53 euros mensuales con un acumulado anual de 22.603,82 euros en todo 2017. El cargo: coordinador de actividades de los conservatorios. Lo cierto es que "los conservatorios" eran uno solo dividido en dos edificios separados por escasos cien metros de distancia. Pero el cargo tenía que ser vestido, justificado e inventado. Fue de nueva creación para el hermano de Sánchez.

Los años fueron pasando y el sueldo evolucionando, según muestra el documento oficial publicado ya por LD. En 2018: 48.044,24 euros. En 2019: 49.281,91. En 2020: 37.747,08, con una excedencia desde el 01/10/2020. En 2021 cambia el cargo y sube el suelo (jefe oficina artes escénicas) paulatinamente hasta los 54.136,32 euros de 2023. En 2024 ha seguido pero con teletrabajo para intentar escapar desde Portugal a la condición de contribuyente español e intentar eludir, así, las 69 subidas de impuestos reguladas por su hermano para todo el resto de españoles. En resumen y en total: 273.074,33 euros de ingresos por esa vía. Pese a lo cual, ese importe, no consigue justificar el cómputo final de cerca de dos millones de patrimonio que el propio David ha reconocido en una declaración de bienes. Por cierto, no consta que pese a sus intentos de escapar de la tributación española o su llamativa acumulación de patrimonio con esos ingresos, la Agencia Tributaria haya decidido inspeccionarlo.

Los padres del presidente

Y tampoco acaba ahí la historia de los Sánchez. En pleno covid se conoció otro caso más: el de la empresa de los padres del presidente. El Gobierno de Pedro Sánchez inyectó 701.741,22 euros en ayudas públicas en tan sólo 15 meses a la empresa que explotaba el negocio de los padres del presidente desde que llegó al Palacio de La Moncloa. La compañía era Industrias Plásticas Playbol SL. Desde junio de 2018, la empresa recibió un total de 11 ayudas, la gran mayoría "para paliar los efectos del coronavirus" y provenientes en su mayoría del Instituto de Crédito Oficial, dependiente del Ministerio de Economía.

Según el Registro Mercantil, los padres del presidente, Pedro Sánchez Fernández y Magdalena Pérez-Castejón Barrios, fundaron en 1977 la empresa Playbol SA, una fábrica de envases y embalajes de plástico. Por aquel 2021, el padre de Sánchez figuraba como administrador único de la compañía, cargo en el que fue renovado el 13 de septiembre de 2019, mientras su madre figuraba como apoderada desde el año 2010. Y la vinculación entre la empresa de los padres de Sánchez y la compañía que recibió los 701.741,22 euros en ayudas del Gobierno, Industrias Plásticas Playbol SL, radicaba en un contrato de arrendamiento. El administrador único de esta sociedad era Francisco José Albert de León y reconoció que desde 2018 había alquilado al padre del presidente las instalaciones de su fábrica de plásticos.