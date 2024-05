¿De dónde han salido los 2 millones del hermano de Sánchez?

Libertad Digital ha dejado constancia ya del extraño comportamiento de la Agencia Tributaria con el hermano de Pedro Sánchez, David Azagra (usa un pseudónimo para ocultar su apellido real). No consta que Hacienda, tan rápida en actuar y filtrar otros asuntos a la opinión pública, haya abierto inspección contra el hermano de Sánchez pese a que no ha presentado declaración del IRPF en España -según admite él en su propia declaración- pese a no haber cumplido todos los requisitos para dejar de ser contribuyente español.

Pero, ahora, un segundo foco de polémica se abre paso en el escándalo del enchufe del hermano de Sánchez: la llamativa acumulación de patrimonio. Un documento de la Diputación de Badajoz ha dejado constancia, no ya del sueldo anual percibido, sino del total acumulado en pagos de la Diputación de Badajoz en los años en los que ha trabajado para esta entidad. Se trata del único sueldo de Azagra conocido con detalle por el momento. Y, a falta de otras potenciales vías de ingreso, la de estos cargos públicos logrados tras la toma de la secretaría general del PSOE por Pedro Sánchez en 2017 suma un total de 273.074,33 euros. Inmensamente lejos de los dos millones de euros de patrimonio acumulado. Y eso significa que Hacienda debe comprobar la procedencia del resto de patrimonio.