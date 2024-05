Yolanda Díaz insiste en su ataque a Israel y exige a Sánchez una campaña internacional para sacarlo de los JJOO

La izquierda ha pedido ya llevar a una corte internacional al Gobierno de Israel por genocidio. Ha defendido expulsar a Israel de Eurovisión. Y, ahora, Sumar exige a Pedro Sánchez secundar una campaña para lograr "la exclusión de Israel de los próximos Juegos Olímpicos". La persecución a Israel es un hecho y abarca todas las área imaginables.

El partido de Yolanda Díaz tiene una especial manía persecutoria: Israel. Acaba de reclamar formalmente al Gobierno del que forma parte y dirige Pedro Sánchez los siguientes puntos: en primer lugar, la no admisión de la delegación de deportistas y personal oficial del Estado de Israel a los Juegos Olímpicos de Verano de 2024 mientras el Estado de Israel continúe con su agresión militar sobre la población de Gaza". En segundo lugar, "la no admisión de la delegación de deportistas y personal oficial del Estado de Israel a los Juegos Paralímpicos de 2024 mientras el Estado de Israel continúe con su agresión militar sobre la población de Gaza". Y, por último -por ahora- "la no admisión de la delegación oficial de deportistas y personal oficial del Estado de Israel a los Juegos Olímpicos de la Juventud de 2024 mientras el Estado de Israel continúe con su agresión militar sobre la población de Gaza".

Expulsión plena de los juegos olímpicos de Israel

La argumentación es surrealista a la par que agresiva contra Israel: "En los Juegos Olímpicos de la antigüedad, los conflictos entre las ciudades estado participantes se posponían hasta la finalización de las competiciones deportivas. Este cese de las hostilidades fue conocido como paz o tregua olímpica. Esta paz olímpica era un periodo en el cual las guerras se suspendían temporalmente, para que los deportistas pudieran desplazarse a Olimpia para participar en los Juegos Olímpicos y después volver a sus ciudades en paz".

Sumar añade que "la ciudad de Olimpia tenía el estatus de zona neutral, y aunque las ciudades se encontraran en guerra, sus representantes podían entablar allí negociaciones para la paz. Ya en la Era Moderna de los Juegos Olímpicos, y considerando las nuevas realidades políticas que rodean al deporte y los Juegos Olímpicos, el Comité Olímpico Internacional (COI) decidió revitalizar la tradición de la tregua olímpica para preservar, en la medida de lo posible, los intereses de los atletas y del deporte en general y contribuir a la búsqueda de soluciones pacíficas y diplomáticas a los conflictos".

"Los Juegos Olímpicos como medida diplomática en situaciones extremas ha sido una herramienta útil en distintas ocasiones. Entre 1964 y 1992, por ejemplo, se decidió excluir a Sudáfrica por su política de apartheid. Lo mismo sucedió con Afganistán en 2000 debido al autoritarismo del régimen talibán y el maltrato a las mujeres en ese país" añade el texto. "Sin embargo, se han cumplido casi cinco meses desde que el ejército israelí intensificó sus acciones militares en Gaza, transformándose en la masacre —calificada por sendos líderes políticos internacionales e incluso el Secretario General de la ONU como genocidio y crímenes de lesa humanidad— continuada de Gaza", añade. "Algunos de los datos publicados evidencian que más de 33.000 personas han sido asesinadas (42 % niños y niñas, 29 % mujeres y 29 % varones) en lo que va de conflicto", defiende, dando por buenos los datos del grupo terrorista Hamás.

"En Gaza las personas están muriendo por los bombardeos y ataques israelíes y también por las consecuencias del asedio de suministros impuesto a la Franja: la gente y especialmente los niños y niñas están perdiendo la vida por causas relacionadas con el hambre, con más de 500.000 personas al borde la inanición", prosigue.

Y, por todo esto, "se presenta la siguiente Proposición no de Ley para que el Congreso de los Diputados inste a través del Gobierno al Comité Olímpico Internacional a excluir al Estado de Israel de la participación deportiva en los próximos Juegos Olímpicos de Verano de 2024, Juegos Paralímpicos de Verano de 2024 y Juegos Olímpicos de la Juventud de Verano de 2024, por considerar que cualquier participación del citado país en el escenario deportivo olímpico internacional representa una postura de indiferencia y legitimación de los asesinatos y masacres contra civiles provocados por Israel en Gaza y Cisjordania", concluye.