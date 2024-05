El Gobierno catalán levanta las restricciones de agua por la sequía a cinco días de las elecciones

Las encuestas otorgan a ERC el tercer puesto por detrás del PSC y Junts. Las opciones de Pere Aragonès, el candidato republicano, para repetir mandato son prácticamente nulas, pero se resiste a tirar la toalla y no duda en utilizar las ruedas de prensa del Govern como plataformas electorales. Este martes, por ejemplo, la comparecencia ante la prensa tras la reunión del ejecutivo se ha saldado con el anuncio de que se levantan las restricciones en el consumo de agua tanto en los ámbitos domésticos como en el turismo, el campo y la industria. Los seis millones de catalanes que dependen del sistema Ter Llobregat ya no están afectados por la emergencia ante la sequía sino que han entrado en una fase de "excepcionalidad" con medidas mucho más suaves.

La portavoz del ejecutivo, Patrícia Plaja, y el consejero de Acción Climática (agricultura), David Mascort, han sido los encargados de realizar un anuncio que era esperado entre los sectores más afectados por las restricciones tras unas semanas de lluvias por encima de los registros pluviométricos de la primavera. Tras este episodio de más precipitaciones, la Generalidad ha decretado el pase de la emergencia a la excepcionalidad. Las reservas en el sistema Ter Llobregat han pasado del 14,5% de marzo al 24,8% actual y se espera un aumento a causa del deshielo.

El consejero Mascort ha negado el carácter electoralista del anuncio. "Me ofende la pregunta. Si alguien piensa que lo hago porque vienen elecciones no me conoce", ha declarado para acto seguido atribuir la decisión a las directrices del plan de sequía de la Generalidad. A partir de ahora, el consumo doméstico por habitante y día pasa de 200 a 230 libros. En cuanto al riego agrícola, se pasa de un 80% de restricción al 40%. El consumo industrial se ve afectado en un 15% (25% en emergencia). Además, se podrán rellenar las piscinas que ya estuvieran llenas, pero no llenar las vacías y los ayuntamientos no tendrán que justificar su utilización como "refugios climáticos". En cuanto al riego de espacios públicos, se mantienen las limitaciones.