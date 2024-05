Sánchez y Puente se hunden en su fango: logran que todo el mundo hable de la corrupción de Begoña

Desde que Sánchez comenzara su campaña por medios afines para denunciar una campaña de bulos para desviar la atención sobre la corruptela, el objetivo del presidente no se ha cumplido. Es un hecho que RTVE está contaminada por el Gobierno. La radio-televisión pública es, a día de hoy, un panfleto ideológico del Gobierno, no hay más que ver la contratación de Broncano o la firma de, entre otros, Silvia Intxaurrondo del manifiesto a favor de Sánchez y de la censura a los medios críticos con el presidente.

A pesar de todo ello, las noticias de los medios no afines al Gobierno y de la prensa internacional se han centrado en lo verdaderamente importante: la corrupción en el entorno de Pedro Sánchez. Los intentos de los socialistas por desviar la atención no han tenido éxito y no han hecho más que seguir enfangando las cosas, has el punto de llegar a atacar al presidente de Argentina, Javier Milei.