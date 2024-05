El Gobierno se prepara para la vuelta de Puigdemont: "No nos importa esa foto"

Mayo será un mes con sabor catalán. No solo por los comicios autonómicos del día 12. También porque se aprobará la ley de amnistía tras permanecer encallada en el Senado. La norma volverá al Congreso, donde se le dará luz verde de manera definitiva, con toda probabilidad, en un pleno extraordinario que podría ser el día 30.

El expresidente catalán, Carles Puigdemont, ya ha advertido que podría presentarse en España para ser investido de nuevo. "Me lo creo", sentencian fuentes del Ejecutivo que matizan que "no nos preocupa esa foto". Una instantánea que ya dan por descontada desde hace tiempo. La cuestión ahora es evitar que sea en una investidura. "La mejor fórmula de pasar la página de Puigdemont es derrotarlo en las urnas", tercian en el Ejecutivo donde tratar de cuadrar el círculo: que Illa gobierne y que Pedro Sánchez se mantenga en la Moncloa.

¿Podría gobernar Illa?

En el Ejecutivo se acogen a que algunos de los últimos trackings no dan mayoría absoluta a los independentistas. También a que, si lo consiguen, tendrían muy complicado conseguir un pacto que satisfaga tanto a la extrema izquierda de la CUP como a la extrema derecha de Aliança Catalana. Un cúmulo de factores que podría llevar, según sus cálculos, a Illa como nuevo presidente de Cataluña con el voto favorable de ERC y no descartan que hasta la abstención de Junts.

"Si somos primera fuerza, como todo apunta, y ellos no suman, no pueden reprocharnos nada", aclaran en núcleo duro del PSOE donde defienden que, esta vez, sí podrían darse las condiciones para que un candidato no separatista pueda presentarse a la investidura, a diferencia de lo que sucedió con Illa en 2021 o con Arrimadas en 2018, cuando la mayoría separatista lo impidió. La clave ahora es superar la barrera psicológica de los 40 escaños gracias al perfil propio del candidato socialista que "está cogiendo votos de todo" el espectro.

Un fracaso de Sánchez

Algunas voces autorizadas del Gobierno reconocen que si Puigdemont acaba gobernando "no sería un buen escenario" y rompería la narrativa del Gobierno que trata de vender que en Cataluña quieren "pasar página". No ocultan que Junts sobresale por encima de ERC, aunque fuentes socialistas aseguran que en sus sondeos están más empatados que en las encuestas que se publican.

En el Gobierno atribuyen la pujanza de los neoconvergentes al "efecto Puigdemont". "Si no se presentase, no tendrían esos resultados", tercian en el Ejecutivo donde evitan hacer autocrítica sobre el foco que le dieron al fugado durante este último año. Lo que también tratan de alejar en Moncloa es el fantasma de la "repetición electoral". "La gente ya está aburrida" y "una repetición no alteraría el tablero", repiten como nuevo mantra, esperando los resultados del domingo.