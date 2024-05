Furia antisemita en el Gobierno: Bustinduy presiona a empresas españolas y Rego pide acabar con Israel

El ministro Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, ha mandado una insólita carta a las empresas españolas que tienen actividad o intereses en Israel en la que, sin tener ninguna competencia al respecto, les exige que demuestren que no contribuyen a "las flagrantes vulneraciones de Derechos Humanos que el Estado de Israel está cometiendo en los Territorios Palestinos Ocupados, incluyendo la Franja de Gaza, contra la población palestina", según informa Europa Press.

Asumiendo una función fiscalizadora que no tiene nada que ver con su cartera ministerial, Bustinduy exige a las empresas que le reporten qué estudios han realizado para evitar que su actividad empresarial en Israel tenga lo que denomina "consecuencias negativas" en la guerra entre Israel y Hamás. Unas acciones que también quiere que estas compañías pongan en conocimiento de las "personas consumidoras"

Otro aspecto lamentable de la carta es que, asumiendo por escrito y con membrete del ministerio la retórica de las manifestaciones y los exabruptos de la extrema izquierda, califica de "genocidio" la guerra entre Israel y Hamás: "Se trata de una iniciativa –dicen desde el departamento ministerial– que persigue la búsqueda de soluciones para poner fin al genocidio en Palestina y se enmarca como una acción más en la línea política del Gobierno de España que busca reconocer el Estado de Palestina y promover su ingreso como miembro de pleno derecho en la ONU".

Para justificar tan estrambótica iniciativa, Bustinduy se refugia en varios argumentos que retuerce a su conveniencia: el dictamen previo del Tribunal de la Haya que simplemente admitió a trámite la demanda contra Israel de Sudáfrica, pero no entró en el fondo de la cuestión, una directiva europea sobre las obligaciones de las empresas en materia de sostenibilidad y la "preocupación" del "embajador de Palestina en España", un título oficioso por no decir falso, ya que Palestina no está, al menos de momento, reconocida como Estado.

Ningún actor económico debe contribuir a la vulneración de derechos humanos de la población palestina. En cumplimiento de los ODS 12 y 16, enviamos un requerimiento a empresas españolas con actividad destacada en Israel para que informen sobre medidas adoptadas para evitarlo. https://t.co/DtVHCzJIIp — Pablo Bustinduy (@pbustinduy) May 8, 2024

El propio ministro ha justificado en la red social X su carta, asegurando que "ningún actor económico debe contribuir a la vulneración de derechos humanos de la población palestina". No dice nada, por el contrario, de los derechos humanos de los más de 130 rehenes que ya han cumplido seis meses secuestrados por Hamás y mantenidos en condiciones infrahumanas.

Sira Rego, por el final de Israel

La carta de Bustinduy se ha hecho pública sólo unas horas después de que la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, publicase en la red social X un mensaje de claro contenido antisemita, reproduciendo un eslogan habitual de las manifestaciones más furibundamente contrarias a Israel.

Rego, cuyo padre es palestino, retuiteaba un mensaje de otro usuario de la red social X añadiendo la frase "desde el río hasta el mar", una clara referencia a la eliminación física de Israel, ya que el río en cuestión es el Jordán, el mar el Mediterráneo y, como bien sabe la ministra, los que usan esa frase lo hacen para pedir que todo el terreno de lo que hoy es Israel y los territorios palestinos sea un único Estado árabe, es decir, se elimine a Israel y a sus 7 millones de ciudadanos judíos.

Como destacaba la asociación ACOM en un mensaje en la misma red social X, se trata de una "consigna genocida contra los judíos".

Una ministra del Gobierno de España de @sanchezcastejon lanzando en redes una consigna GENOCIDA contra los judíos. "Desde el río hasta el mar" significa, literalmente, que entre el Jordán y el Mediterráneo no hay lugar para el Estado de Israel, ni para los 7,2MM de judíos que lo… https://t.co/kFlRTNqeGG — Acción y Comunicación sobre Oriente Medio - ACOM (@ACOM_es) May 8, 2024

Esta nueva avalancha antisemita de ministros de la cuota de Sumar en el Gobierno llega después de que Yolanda Díaz haya protagonizado un nuevo ridículo alrededor de la cuestión, ya que exigió públicamente a Pedro Sánchez que el Consejo de Ministros celebrado este martes reconociese oficialmente al Estado Palestino, un reconocimiento que el presidente del Gobierno se ha negado a llevar a cabo en esa reunión del gabinete pese a la campaña el respecto que celebró, con viajes internacionales incluidos, para recabar apoyos para tal fin.