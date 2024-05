Illa lanza un guiño a Puigdemont en TV3 y promete que Trapero dirigirá a los Mossos

El candidato del PSC a la presidencia de la Generalidad, Salvador Illa, logró protagonizar el último debate electoral de la campaña catalana, el celebrado anoche en TV3, con el anuncio de que nombrará a Josep Lluís Trapero director general de los Mossos d'Esquadra y que la actual alcaldesa de Santa Coloma de Gramenet, Núria Parlón, será la consejera de Interior. Eso siempre que logre presidir un gobierno que en todos los casos deberá pasar por el visto bueno de los partidos separatistas, Junts y ERC.

El major Trapero fue purgado en diciembre de 2021 por el actual consejero de Interior, Joan Ignasi Elena, exdirigente del PSC, partido que abandonó mediado el proceso separatista. Trapero fue convertido en un símbolo del separatismo tras los atentados islamistas de Barcelona y Cambrils el 17 de agosto de 2017, semanas antes del referéndum ilegal del 1-O. El policía había sido retratado tan solo un año antes en una fiesta en la casa de Cadaqués de la periodista Pilar Rahola en compañía de Carles Puigdemont y Joan Laporta, entre otros personajes.

Las imágenes de Trapero tocando la guitarra con Puigdemont tuvieron una gran difusión. En la fiesta, Trapero cantó "Paraules d'amor" de Serrat y Puigdemont, el "Let it be" de los Beatles. El major Paella fue el mote que se le puso en los Mossos tras esa fiesta con el presidente de la Generalidad que preparaba el golpe de Estado.

El papel durante el golpe

Su negativa a colaborar con Diego Pérez de los Cobos, encargado de la coordinación policial para frenar el golpe en Cataluña, aumentó su carisma en el independentismo. Bajo su mando, agentes de los Mossos llegaron a oponerse físicamente a la requisa de urnas por parte de la Guardia Civil y la Policía Nacional el 1 de octubre de 2017. Juzgado en la Audiencia Nacional, fue exculpado con el voto particular contrario de la presidenta de la Sala. A raíz del resultado del juicio, Trapero recuperó el mando en los Mossos siendo consejero el miembro de Junts Miquel Sàmper. Sin embargo, con la llegada de Elena a la consejería, ERC fulminó al controvertido policía.

Puigdemont puso a Trapero como ejemplo de la policía que tendría la república catalana y le elogió en sus memorias a pesar de que el agente declaró en el juicio del Tribunal Supremo que tenía un plan para detener al presidente de la Generalidad pero que no lo activó porque las autoridades judiciales no se lo pidieron.

ERC ascenderá el viernes a su jefe de los Mossos

La pugna por dirigir a los Mossos es de tal envergadura que ERC nombrará un nuevo major del cuerpo autonómico este viernes, a 48 horas de la apertura de los colegios electorales, según informa El País. A tal efecto ha convocado la entrevista con los dos únicos candidatos al cargo. El actual jefe de los Mossos, Eduard Sallent, es el candidato del Govern. Y por sorpresa se ha presentado la comisaria Alícia Moriana, a quien no se le da ninguna opción. El cargo de major lleva acarreada grandes condiciones económicas y funcionales, similares prácticamente a las de un consejero de la Generalidad. Y además, no está contemplado el cese, por lo que Trapero goza de estas regalías a pesar de estar arrinconado en un despacho. La ley que regula a la policía regional catalana prevé la coexistencia de dos majors.