El Partido Popular descarta ofrecer sus votos al PSC para que Salvador Illa sea presidente y evitar ir a una posible repetición electoral, en caso de que no logre convencer a ERC para que le apoye. Los de Alberto Núñez Feijóo ponen como condición que el PSOE y Pedro Sánchez rompan antes con los independentistas, lo que consideran imposible.

"Soy incapaz de no cumplir con mi palabra y hemos dicho que no vamos a participar en ninguna operación política que signifique que el independentismo tenga la llave en Cataluña o ninguna parte de España", ha dicho Alejandro Fernández en una entrevista en TVE, donde "ha descartado por completo ese escenario" porque "sería estafar a los electores". "Darle a Illa nuestros votos para que Sánchez siga con sus acuerdos con Puigdemont no va a ocurrir", ha rematado.

El portavoz del PP, Borja Sémper, se ha remitido a las declaraciones del candidato en Cataluña para responder a la misma pregunta, repetida en varias ocasiones por los periodistas durante la rueda de prensa ofrecida en la sede de Génova. "Que nadie espere que el PP avale pactos con independentistas ni con los que destruyeron la convivencia y derechos y libertades catalanas", ha asegurado.

Al ser preguntado de forma expresa por un posible ofrecimiento al PSC que evite la repetición electoral, Sémper ha insistido en asegurar que la posición de Alejandro Fernández es la compartida por la dirección nacional y que "están convencidos" de que Pedro Sánchez "no romperá con los independentistas" ya que "depende de ellos para seguir en La Moncloa", por lo que un posible ofrecimiento queda descartado.

El enrevesado escenario en Cataluña viene también distorsionado por la campaña de las elecciones europeas, que arranca ya la próxima semana. El enfrentamiento entre PP y PSOE de cara a la cita del 9 de noviembre es un motivo más, añadido, para que un posible entendimiento entre los partidos, incluido también entre el PSC con los independentistas.

El PP pretende utilizar el éxito de Cataluña para impulsar la candidatura de Dolors Montserrat en Europa, a la que consideran "copartícipe" del buen resultado, por el que dicen estar "muy satisfechos". El partido defiende que su crecimiento ha sido "por el centro" y esperan poder seguir esta misma línea durante la campaña europea, que vendrá marcada especialmente por la amnistía.