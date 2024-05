Sánchez cercado por sus socios separatistas: Junts y ERC lo desafían

El prófugo Carles Puigdemont no se da por vencido y advierte a los socialistas que los gobiernos en minoría no sólo son posibles sino que el PSOE y el PSC son expertos en perder elecciones, pero hacerse con las riendas de los gobiernos en disputa. En un mensaje en X recuerda que Mas no pudo gobernar en 2006 pese a tener seis diputados más de los que ha sacado el PSC (42) o que el socialista Jaume Collboni se hizo con la alcaldía de Barcelona a pesar de estar en minoría y gracias a los votos del PP. De este modo, Puigdemont mantiene su candidatura, que aspira a sacar adelante con los votos de ERC y la CUP. Entre las tres fuerzas separatistas suman 59 escaños mientras que la suma de PSC y los "Comuns" es de 48.

Si bien es cierto que Illa podría formar gobierno con ERC y los Comunes, los independentistas ya han dicho que irán a la oposición, sabedores que apoyar al socialista y abandonar la senda independentista sería poco menos que su fin. Carlos Cuesta y Sandra León analizan la encrucijada en la que se encuentra Pedro Sánchez tras las elecciones en Cataluña.