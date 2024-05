Pedro Sánchez se compara con el primer ministro eslovaco tiroteado y dice que también recibe "violencia política"

Pedro Sánchez considera que él también recibe "violencia política". Incluso ha llegado a mencionar al primer ministro eslovaco, Robert Fico, tiroteado esta semana en una ciudad de su país, Eslovaquia, por parte de un ciudadano crítico con su gestión. "Se habla mucho de la violencia política pero se ejerce de múltiples maneras", ha asegurado en una entrevista en Al Rojo Vivo de la Sexta.

Sánchez ha puesto varios ejemplos de "violencia política" desde el corear "me gusta la fruta" a rodear la sede del PSOE en la protestas que surgieron el pasado mes de noviembre. Aunque el que más le ha indignado, y que ha mencionado a continuación del atentado al primer ministro centro-europeo, ha sido el de "la máquina del fango", sobre las informaciones sobre su mujer.

Sánchez ha negado las "cartas de recomendación" de Begoña Gómez al empresario Carlos Barrabés cuando pretendía optar a un concurso público del Ministerio de Economía. El líder del PSOE ha asegurado que son "declaraciones de interés" pero ha enmarcado la rúbrica de su esposa, como directora de una cátedra de la Complutense, al nivel de otras instituciones como el Ayuntamiento de Madrid. En una defensa cerrada de Gómez, Sánchez ha asegurado que la "declaración de interés" al final "ni se incorporó".

Para el presidente del Gobierno todo es "un enorme bulo" y critica a "los pseudomedios y tabloides" que publican estas informaciones. Incluso llega a diferenciar entre los que trabajan en estos medios "y los periodistas de verdad" que están en los diarios afines. Un ejemplo es cuando defiende a Infolibre, pese a publicar una información falsa sobre la mujer de Feijóo que el Gobierno utilizó contra el líder de la oposición. Sánchez asegura que "el medio de comunicación rectificó" y que, desde ese momento, dejaron de usar esta noticia, contra el PP pese a que nunca se disculparon.

Sánchez ha prometido una "regeneración" que llegará "después de las elecciones europeas". Incluso ha comparado "la desinformación que viene de Rusia y China" con "la que se hace aquí" porque tienen el mismo objetivo: "denigrar la democracia". El presidente del Gobierno ha evitado aclarar en qué consistirán esas medidas pero ha mencionado la transposición de una directiva comunitaria sobre medios de comunicación.

Sánchez cree que es víctima de una persecución "política", con medidas "antidemocráticas como el bloqueo al CGPJ", aunque ha evitado aclarar si también extiende esta cacería al ámbito judicial. "Como presidente no me voy a meter", ha dejado entrever. Incluso ha desgranado cómo, a su juicio, hay "una cadena bien engrasada de pseudomedios digitales y tabloides" que publican "bulos" que el PP y Vox "elevan" y que acaban en la justicia

A Puigdemont no le dan los números

Lo que parece "totalmente descartado" es que el PSC vaya a investir a Puigdemont. "No le dan los números", ha asegurado Pedro Sánchez que incluso ha comparado al prófugo con el líder del PP por "considerarse como el presidente legítimo". "Tiene que asumir la realidad", ha pedido a Junts ya que "todos los caminos conducen al mismo protagonista que es el ganador de las elecciones", en referencia a Salvador Illa.

Sánchez ha asegurado que el procés "se acabó" el 12 de mayo porque los independentistas ya no suman. "Hay una mayoría parlamentaria amplia", ha terciado y ha advertido que "la sociedad catalana no aceptaría una repetición electoral". Sánchez se ha atribuido el resultado del PSC a sus políticas "sanadoras" aunque ha reconocido que tuvo "dudas" con medidas como los indultos.

Palestina tendrá que esperar

Una de las medidas que el Gobierno estudiaba aprobar este próximo martes en el consejo de ministros era el reconocimiento de Palestina como país. Al final, tendrá que esperar "unos días más" para poder sincronizarse con otras naciones que quieren hacerlo de forma simultánea.

Más crítico se ha mostrado con sus socios de Sumar y Podemos, que han pedido inmovilizar un barco por llevar armas a Israel y que, al final, resultaba ser un cargamento hacia Ucrania. "Un bulo", ha asegurado la vicepresidenta María Jesús Montero. Sánchez ha reconocido que no lo ha "entendido" y que desde el 7 de octubre no se llevan desde España arsenales a Oriente Medio.

Defendiendo a la Fiscalía

Sánchez también ha hablado sobre su periodo de reflexión. "No fueron fechas fáciles" ha añadido pero ha reconocido que, cuando su mujer conoció la carta, le dijo que "no se te ocurra dimitir". El líder del PSOE ha justificado que ocultase a la cúpula del partido y a sus ministros su decisión hasta el lunes. Incluso ha hablado sobre su desconcertante visita al Rey, para alentar los rumores sobre su posible dimisión. "Desde el punto de vista humano, me reservo esa conversación", ha terciado.

Sánchez ha defendido a la Fiscalía General del Estado, pese a la cantidad de escándalos en los que está involucrados por airear información confidencial sobre el novio de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso. "Es independiente", ha asegurado Sánchez sobre Álvaro García Ortiz pese a que "cuenta con todo el respaldo del Gobierno. "La fiscalía hace un comunicado para clarificar una información", ha asegurado Sánchez, chocando con el Tribunal Superior de Justicia de Madrid y ha culpado al PP de "poner la máquina al fango" al señalar a "la fiscalía y a los jueces".