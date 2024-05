Armengol cazada en el caso Koldo-PSOE: este es el documento que prueba la connivencia con la trama

Francina Armengol se ha enfrentado a la comisión de investigación por los contratos de emergencia para la compra de material sanitario en pandemia que se celebra en el Congreso de los Diputados. La presidenta del Congreso de los Diputados no ha parado de mentir y Carlos Cuesta la expone.

La expresidenta de Baleares ha manifestado, en varias ocasiones, que ella "no está implicada en ningún caso de corrupción" después de que en el año 2020 el servicio de salud de Baleares comprara mascarillas a través del exasesor de José Luis Ábalos, Koldo García, a la empresa 'Soluciones de Gestión' por valor de 3,7 millones de euros.

El diputado popular, Elías Bendodo, al inicio de su intervención ha preguntado a la expresidenta balear por qué "la Audiencia Nacional, la Guardia Civil y la Fiscalía Europea" le investigan, a lo que el propio Bendodo ha respondido: "Por malversación, prevaricación y tráfico de influencias". En este sentido, la expresidenta balear se ha mostrado "muy rotunda" negando que ella "jamás en la vida" ha dado alguna orden para contratar alguna empresa en concreto.

Bendodo ha acusado a Armengol de avalar a la empresa de la trama a sabiendas de que la habían estafado al tiempo que la culpa de "extender una empresa de mordidas". Sin embargo, durante su comparecencia la presidenta del Congreso, ha subrayado que ella no tenía conocimiento de las empresas que se contrataban, ni tan siquiera de ‘Soluciones de Gestión’: "Cuando veo esto en la prensa, le digo a la consejera de salud, ¿nosotros compramos estas mascarillas?", zanjando con un "yo no tengo ni idea". Una afirmación que ha asegurado en repetidas ocasiones.

No obstante, si ha manifestado que las mascarillas que compraron a ‘Soluciones de Gestión’ "no eran fake". Armengol, que se ha mostrado como víctima de "los bulos" de la derecha, ha defendido que las 1,4 millones de mascarillas sirvieron como "stock de seguridad" al solo poder usarlas de forma extrahospitalaria.

Francina Armengol ha admitido que habló con el exministro de Transportes, José Luis Ábalos, y con otros ministros para afrontar la crisis de la covid 19, al tiempo que ha reconocido conversar "en alguna ocasión" con el exasesor de Ábalos, Koldo García, aunque en ningún momento de contratos de material sanitario. Sin embargo, Armengol no ha sido capaz de recordar en qué momento ella conoce a Koldo García. "Soy una persona educada, cuando viene un ministro con alguien pues le saludo y punto".