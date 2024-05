La llamada de Albares a Tellado provocó la respuesta airada del PP en la crisis con Milei

Las relaciones entre el Gobierno y el Partido Popular nunca han sido buenas pero, desde hace tiempo, ni siquiera responden a la mínima cortesía política que se le presume a ambas instituciones. Alberto Núñez Feijóo se queja de que Pedro Sánchez no le informa de ningún asunto, en especial sobre la política internacional, regla que ayer rompió el Ejecutivo para dar énfasis a su choque con el presidente argentino, Javier Milei.

El ministro de Exteriores, José Manuel Albares, se puso en contacto con todos los grupos, el primero de ellos el PP. Llamó personalmente al portavoz parlamentario, Miguel Tellado, que le emplazó a una segunda conversación telefónica para darle una respuesta oficial más extendida ante el conflicto diplomático abierto con Argentina, dado que tenía que coger un vuelo de Galicia a Madrid.

Es aquí donde las versiones de ambos interlocutores difieren. Albares asegura que Tellado "le dijo que tenía que consultar la decisión del apoyo o no del PP y que le devolvería la llamada". "La respuesta me llegó vía Twitter", se ha quejado el ministro durante una entrevista en Telecinco. "Me dejó un poco perplejo que, lo que iba a ser una respuesta después de consultas en una llamada, lo siguiente que supe fue un tuit", ha dicho Albares.

Desde el PP niegan este extremo y reprochan al ministro haber comparecido en Moncloa para hacer una declaración institucional sin ni siquiera esperar a que el PP le diera una respuesta oficial sobre este asunto. "La respuesta llegó vía twitter porque, aunque le dijimos que le responderíamos en los próximos minutos, cuando Miguel Tellado aterrizó en Madrid se encontró con la comparecencia ya finalizada", traslada a Libertad Digital desde su entorno.

La primera reacción del partido de Feijóo se produjo a las 18.47 de la tarde de ayer, después de que Albares hubiera concluido su intervención a las 18.30. El PP remitió un comunicado a los medios y anunció que, en breve, enviaría un vídeo con declaraciones de Miguel Tellado, lo que se produjo a las 19.56, una hora y media después de que el ministro hubiera intervenido.

El enfado en el PP por el desplante de Albares quedó patente con la reacción inicial que tuvo ante la crisis diplomática. La formación evitó condenar lo dicho por Milei ni criticó sus palabras, centrando su mensaje en señalar al Gobierno, al que acusó de llevar a cabo una "estrategia electoralista" de la que, dijeron, no iban a participar. Unas declaraciones suavizadas esta mañana, primero por Esteban González Pons, y después por el propio Alberto Núñez Feijóo, que han defendido la "moderación" frente a la "escalada verbal".