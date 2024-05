El PP traslada a Sánchez 100 preguntas sobre "el caso PSOE" en previsión de que mañana no dé explicaciones

El Partido Popular no tiene demasiadas esperanzas depositadas en la comparecencia de Pedro Sánchez, mañana, en el Congreso de los Diputados, para hablar sobre Begoña Gómez. Para evitar que intente eludir su responsabilidad de dar explicaciones, aprovechando que el Pleno abordará temas como Gibraltar, Palestina o el Consejo de Estado, el partido de Feijóo le ha trasladado un extenso cuestionario con 100 preguntas para que pueda responderlo.

El portavoz parlamentario, Miguel Tellado, ha mostrado a los medios el montón de folios que le harán llegar a Sánchez durante una rueda de prensa en el Congreso, en la que se ha quejado de que el Gobierno lleve tres meses sin dar una sola explicación sobre los negocios de Begoña Gómez, y su relación con iniciativas aprobadas por el Consejo de Ministros, con presencia del propio jefe del Ejecutivo.

Entre las preguntas formuladas, "si Sánchez considera ético y estético que su mujer intervenga en procedimientos de contratación pública al firmar en beneficio de empresas concurrentes; si esas cartas tuvieron influencia en la adjudicación del contrato a la empresa cuyo principal accionista diseñó el máster en el que ella trabaja; y si conocía que cuatro ministerios adjudicaron contratos a una consultora de la que su mujer era accionista".

"Todas las respuestas que el Gobierno no ha querido dar desde el pasado 21 de febrero, puede darlas mañana Sánchez", ha dicho el portavoz del PP, que ha advertido de que no logrará "librarse" del control de la oposición. "El PP no se va a echar atrás", ha advertido, acusando al presidente de realizar un "relato populista" por abrir un conflicto con Argentina a cuenta de su mujer, elevando este asunto a cuestión de Estado.

Los tiempos de intervención en el Pleno

Tellado ha lamentado que la presidenta de las Cortes, Francina Armengol, haya accedido parcialmente a su petición de incrementar los tiempos de intervención de los grupos parlamentarios en el Pleno de mañana, dado el gran número de asuntos que se van a abordar. En lugar de los 15 minutos que pedía el PP, Armengol ha concedido 7 extra.

De esta forma, los partidos dispondrán de 20 minutos iniciales de intervención, cinco más de lo habitual, y 7 minutos de réplica, dos más que antes. El presidente del Gobierno, como siempre, no tendrá límite de tiempo para intervenir y responder a las preguntas que le formulen los partidos, lo que facilita que pueda elegir los asuntos sobre los que extenderse, eludiendo tener que hablar de su mujer.

Coincide que, en la víspera de su comparecencia, El País publica un informe de la UCO que "no ve indicios de delito" por parte de Begoña Gómez en el rescate de Air Europa, lo que desde el PP ven como una "filtración" interesada de Interior, de cara a la comparecencia de Sánchez mañana, con el objetivo de que no dé explicaciones.