Abascal se dirige a su "majestad" Sánchez "en tono versallesco" y Armengol le amonesta: "Van a prohibir la ironía"

El líder de Vox, Santiago Abascal, ha arremetido contra el presidente del Gobierno por tomar una actitud "equidistante" que traduce como "una complicidad con el mal" entre lo que es "un estado democrático como Israel", y el "terrorismo satánico" de Hamás. En este sentido, y tras el alboroto en la Cámara Baja, Abascal ha preguntado: "¿Les parece a ustedes demasiado?".

Abascal, tras la comparecencia de Pedro Sánchez en el Congreso de los Diputados, en la que ha anunciado que el próximo 28 de mayo, el Consejo de Ministros va a reconocer el estado palestino, ha recordado el "aplauso" de "aquellos que han ocasionado los peores atentados terroristas", haciendo alusión a Hamás tras el asesinato de más de 1.200 asesinados el pasado 7 de octubre del año pasado, criticando así la decisión del Gobierno.

Durante su intervención, Abascal ha arremetido duramente contra la política internacional adoptada por el Gobierno que ha tachado de "títere" ante el "dictado de narcogobiernos, de teocracias y de tiranías en Iberoamérica", subrayando que el Gobierno comparte alianzas internacionales con el mandatario ruso, Vladimir Putin. "Venezuela, Cuba, Irán están ahí, ahí no retira a los embajadores".

También ha hecho referencia a las polémicas palabras de Javier Milei y la reacción del Gobierno. "¿Hasta dónde está dispuesto a llegar? ¿Va a declarar la guerra a Argentina?", contraponiendo además la guerra que comenzó el 24 de febrero de 2022 entre Rusia y Ucrania con la declaración de Milei llamando "corrupta" a la mujer del presidente. "Este ataque diplomático si que ha sido novedoso, esto de dejar a los españoles en Argentina sin embajador, es una decisión de esas que van a pasar a la historia por retirar al embajador de España en una nación amiga por un capricho puramente personal y familiar".

En este sentido, Abascal ha lanzado una pregunta: "¿Sabe usted quien es Marcos Gómez? Solo le llamó a consultas, es el embajador de España en Rusia, allí sigue", añadiendo que al Gobierno de Pedro Sánchez, la guerra de Ucrania no les ha importado tanto como las referencias de Milei a la mujer del presidente.

Abascal ha azuzado contra el Gobierno por no solo lanzar un ataque diplomático, sino también económico "coaccionando y no se sabe si sobornando a las empresas españolas para que ataquen las declaraciones de Milei". Abascal dice que "actúa al dictado de los kirchneristas" porque quiere que "a Argentina le vaya mal".

Durante el turno de réplica, en la que Abascal ha sido la principal diana de Pedro Sánchez, la presidenta de la Cámara Baja, Francina Armengol, ha llamado la atención al líder de Vox por llamar hasta en tres ocasiones "majestad" a Pedro Sánchez. "Le ruego que por favor se dirija al presidente del Gobierno como presidente del Gobierno". "Me estoy dirigiendo a él con todo el decoro. No sólo van a prohibir la lengua española, sino que quieren prohibir la ironía. Lo siento, no voy a dejar que me prohiban hablar como me venga en gana".

Acto seguido, Abascal ha empezado a enumerar algunos de los insultos que ha recibido Vox por parte de la bancada socialista como ""fascistas, homófobos, xenófobos, odiadores del pobre o nazis a cara descubierta", entre otras expresiones.

En referencia a las críticas vertidas por Pedro Sánchez sobre el macroevento de Vox, Viva24, Abascal ha sacado pecho mostrándose muy orgulloso de sus alianzas internacionales. "Esa derecha internacional que demoniza va a ser la que muy pronto gobierne en Estados Unidos o Francia y la que gobierna en Argentina, Italia y en otros muchos lugares", por lo que avisa, "usted está metiendo a España en un problema enfrentando a nuestra Patria con las naciones más importantes del mundo occidental".

Críticas al PP

El líder de Vox no ha dudado en arremeter también contra el principal partido de la oposición, el Partido Popular, al lamentar que "tomen tanta equidistancia", una actitud que compara con "los intentos de acuerdo con el Partido Socialista".

En este sentido, menciona la concentración que tiene programada este fin de semana los de Alberto Núñez Feijoo: "No se puede convocar a los españoles a una movilización mientras se tienda la mano a Pedro Sánchez para repartirse los jueces". A un día de que comience la campaña electoral europea, Abascal aprovecha: "No se puede convocar a los españoles intentando hacerles ver que son la oposición más fuerte a Pedro Sánchez, mientras hay un pacto en Europa con los socialistas".