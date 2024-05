Alberto Núñez Feijóo no ha caído en la trampa de Pedro Sánchez de intentar tapar la corrupción que afecta a su Gobierno hablando de política exterior. El presidente del Partido Popular ha centrado su intervención en Begoña Gómez, sobre la que ha exigido "respuestas" bajo amenaza de llamarle al Senado. "Lo mezcla todo para no hablar de nada pero cuanto más tiempo pase sin dar información, más evidente se hace lo que quiere ocultar", le ha advertido.

En un duro discurso contra el presidente del Gobierno, Feijóo le ha trasladado algunas de las cien preguntas que han enviado a Sánchez sobre los negocios de su mujer, criticando que "vaya de víctima". "¿Le consta que su mujer tiene la condición de investigada o no?", "¿Sabía que su mujer recomendaba empresas contratistas de su Gobierno?", son algunas de los interrogantes que el presidente sigue sin responder.

Feijóo ha advertido de que, cuanto menos, la actuación de Begoña Gómez "no es ética ni estética" y su falta de respuestas al respecto. "Vuelva ahora a repetir lo que siempre dice a los que no pensamos igual, que somos extremistas, antidemócratas, que no respetamos la democracia", le ha retado, anticipándose a la estrategia que emplea habitualmente el presidente para eludir asumir responsabilidades o responder a la oposición.

Augurando una nueva "estrategia peliculera", Feijóo ha acusado a Sánchez de "sobreactuación" y de "avergonzar a todos los españoles", mostrándole las portadas de la prensa internacional que recogieron sus cinco días de reflexión hablando de "la corrupción que afecta a su mujer". "Ese es su mayor hit en la prensa extranjera", le ha afeado el líder del PP, que no se ha dejado en el tintero ninguno de los asuntos de política exterior que aborda también el Pleno.

Entre ellos, la crisis diplomática abierta con Argentina, sobre la que Feijóo ha reprochado a Sánchez sus incoherencias. "Por qué hablar de su mujer ataca la democracia y que el presidente de México insulte al Rey no?, ¿por qué tantos aspavientos con Milei pero ninguno cuando en Marruecos se dice que Ceuta y Melilla no son españolas o cuando Puigdemont dice que toda la Justicia española es corrupta?", le ha preguntado.

En cuanto al reconocimiento del Estado Palestino, Feijóo ha reprochado a Sánchez su uso partidista de este asunto, destacando que "la prioridad es entregar los rehenes, el alto el fuego, la ayuda humanitaria y evitar que se recrudezca la escalada" para después "hablar de una solución de paz y convivencia duradera de dos Estados democráticos y de liberar a Palestina de Hamás".