Sánchez arranca la campaña en el Congreso: "No hay caso" Begoña Gómez y Palestina

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, comparecerá este miércoles ante el Congreso de los Diputados para dar explicaciones sobre el último Consejo Europeo, la situación en Oriente Medio y "otros asuntos", un epígrafe en el que se incluirán los negocios de Begoña Gómez.

"No hay caso", sentenciaba este martes la portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, tras la filtración de un oportuno informe de la UCO afirmando que no aprecia "indicios de delito" en la actuación de la mujer del presidente del Gobierno. El documento ha levantado las suspicacias de la oposición que creen que no es casual que haya sido filtrado al diario El País en la víspera de la comparecencia.

En el Ejecutivo tratan de negar lo que parece evidente. "Este Gobierno no filtra", tratan de defenderse en Moncloa mientras rehuyen las 100 preguntas que el PP ha presentado "para que Sánchez prepare su comparecencia", ante la previsión de que eluda responder a las principales cuestiones. El presidente del Gobierno responderá hablando de "la máquina del fango" para descalificar cualquier tipo de información sobre su mujer y negará las "cartas de recomendación", rebajándolas a meras "declaraciones de interés".

Contra Milei

Más cómodos están en el Gobierno hablando sobre el conflicto diplomático con Argentina y que lo justifican porque "atacar a la mujer del presidente es atacar al presidente del Gobierno" y, por tanto, entienden que a la institución de todo el poder Ejecutivo. En Moncloa ya saben que aunque el choque con Milei "no está en el orden del día", este asunto "va a salir". En especial en el duelo entre Sánchez y el líder de Vox, Santiago Abascal, que ayudará a ambos a polarizar a sólo unas horas del arranque de la campaña de las europeas.

El otro asunto es el de Palestina. El Gobierno ha aplazado "unos días" la decisión de reconocer de manera oficial al territorio árabe. Una medida que se producirá de forma simultánea con varios países como Irlanda o Noruega. En el núcleo duro del Gobierno no quieren especificar si Sánchez pondrá fecha al reconocimiento pero avanzan que "tiene pinta" de que será antes de las elecciones europeas del 9 de junio.

En Moncloa defienden que su postura sobre Palestina no es nueva, ni electoralista y recuerdan que el presidente del Gobierno ya la dejó entrever en Egipto o en su visita a Israel, ante la indignación hebrea que lamentó determinados comentarios de Sánchez, en una rueda de prensa que se realizó justo donde se iba a producir un canje de rehenes.

En el Gobierno elogian la "postura clara y determinada" de Sánchez que, tras el choque con Milei, podría haber un nuevo frente con Israel. De hecho, en los últimos días ha subido la intensidad de sus ataques a Netanyahu y el pasado viernes en una entrevista en LaSexta ya dejó entrever que consideraba como "crímenes de guerra" determinadas actuaciones israelíes en Gaza.