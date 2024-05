El Gobierno ataca a Milei mientras se derrite con Cuba: nuevos programas de colaboración con la dictadura

Todos los ataques imaginables a Javier Milei, el presidente argentino. Y ni una crítica la dictadura cubana. Ese es el resultado de una semana en la que no se ha podido elevar más la tensión con Argentina mientras se plantean nuevos programas de ayuda social a una Cuba a la que no se critica su dictadura en los textos ni una sola vez.

El ataque a Milei ha venido por todos los rincones del Gobierno. Y la petición de nuevos programas de colaboración con Cuba de la parte de Sumar del Ejecutivo de Sánchez.

El partido de Yolanda Díaz ha reclamado "destinar fondos a través de la AECID (la Agencia de Cooperación) para reforzar los programas de ayuda alimentaria a Cuba, en especial los destinados a satisfacer las necesidades actuales de leche en polvo para la población infantil, en coordinación con el PMA". Y "estudiar las posibilidades de cooperación con el gobierno de Cuba para poner en marcha un programa que contemple la creación de canales de suministro de leche en polvo en el que podrían participar otros ministerios, administraciones autonómicas, el sector industrial lácteo español, etc., con el objetivo de contribuir a garantizar el suministro de leche en polvo destinado a la población infantil de Cuba a través de su programa gubernamental". Una ayuda cuya necesidad no se explica en ningún momento porque implicaría tener que criticar la dictadura y la hambruna generada por su sistema comunista.

"Cuba y el Programa Mundial de Alimentos (PMA) han mantenido relaciones de trabajo, en un clima de cooperación y respeto mutuo, desde el año 1963. El pasado mes de enero, el gobierno de Cuba solicitó ayuda mediante una comunicación oficial a la dirección del (PMA) para hacer frente al desabastecimiento que sufre de leche en polvo para la alimentación infantil", señala Sumar.

Las democracias libres tienen la culpa

"Por primera vez, desde comienzo de año, las importaciones no son suficientes para garantizar la entrega mensual de 1 kilogramo de leche destinada a niñas y niños menores de 7 años en todo el país", admiten los comunistas españoles. Pero no para culpar a la dictadura. No: la culpa es, según Sumar, de todo menos de la dictadura comunista: "La situación actual de escasez de un alimento básico como la leche, impactando significativamente en la seguridad alimentaria y nutricional infantil, se enmarca en un contexto económico complejo, después de la pandemia, sumando los impactos del huracán Ian y el obstáculo de mayor peso para el desarrollo sostenible de Cuba, el injusto bloqueo económico comercial y financiero que sufre desde hace más de sesenta años". Traducido: la culpa no es de su dictadura, sino de las democracias libres.

"Este bloqueo ilegal por parte de los EE.UU. es condenado anualmente por la Asamblea General de Naciones Unidas, con el voto a favor de España. Es importante reseñar sus efectos, no solo dificulta los ingresos de divisas a través del turismo y las exportaciones cubanas, sino que empuja la inflación por la dificultad de importación de bienes de primera necesidad", insiste Sumar.

"La Cooperación Española (CE) lleva más de treinta años contribuyendo al desarrollo de Cuba, aunando los esfuerzos de comunidades autónomas, ayuntamientos, universidades, organizaciones no gubernamentales y empresas, situando a España entre los principales donantes. En la situación actual, sería importante que el Gobierno incrementara la ayuda extraordinaria a través de la Agencia Española de Cooperación para el Desarrollo (AECID) para contribuir a superar el desabastecimiento de leche destinada a la infancia en Cuba", reclama Sumar. Para Milei, insultos y enfrentamiento. Para Cuba, ayuda bajo la explicación de que su hambruna es culpa de Occidente.

"Por otro lado, considerando que España es un país con excedentes lácteos, el Gobierno podría estudiar fórmulas de colaboración en el marco de un programa de cooperación a largo plazo para el suministro de leche en polvo en el que podrían participar otros ministerios, administraciones autonómicas, el sector industrial lácteo español, etc., con el objetivo de contribuir a garantizar el suministro de leche en polvo destinado a la población infantil de Cuba a través de su programa gubernamental", concluye.