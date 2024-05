El PP llamará a Sánchez en la comisión Koldo del Senado tras no responder sobre Begoña Gómez

El Partido Popular no se da por satisfecho con la comparecencia de Pedro Sánchez en el Congreso, que utilizó para reconocer a Palestina y eludir dar explicaciones sobre su mujer, Begoña Gómez. Alberto Núñez Feijóo le trasladó apenas dos preguntas del centenar que remitieron el día anterior al presidente, sin obtener una sola respuesta, por lo que le llamará a la comisión Koldo del Senado.

"Responda, y créame: o lo hace hoy en el Congreso o lo hará en el Senado, no tenga ninguna duda, lo hará obligado en el Senado", decía Feijóo a primera hora. Fuentes del PP explican que introducir el matiz de que "irá obligado" implica hacerle comparecer en la comisión de investigación del caso Koldo, ya que el presidente puede rechazar ir al Pleno pero tiene obligación de comparecer si es llamado en una comisión de investigación.

El partido confirmaba a ultima hora esa pretensión, aunque sin concretar la fecha. "La fijaremos en el momento oportuno, aún no está decidida", aseguran desde el PP, donde explican que "Sánchez ha decidido cuándo comparecer en el Congreso" y los populares harán lo propio en el Senado. 'La citación no excluye cualquier otra iniciativa parlamentaria que consideremos oportuno", advierten.

Pedro Sánchez casi retó ayer a Feijóo a citarle, a él o a su mujer, cuando dijo que "están dispuestos a ir", y que "no tiene ningún problema", a pesar de que evitó ayer dar explicaciones sobre este asunto y optó por negar todas las acusaciones, asegurando que todo forma de una maniobra de la oposición para "esparcir fango". "Mi mujer es una persona honesta", se limitó a decir, sin entrar a valorar los negocios por los que está bajo sospecha.

El PP todavía no ha dado a conocer si la citación podría producirse en plena campaña de las europeas. Está previsto que la Cámara Alta anuncie en los próximos días un nuevo listado de comparecientes, entre los que podría incluirse a Pedro Sánchez después del aviso lanzado por Feijóo. El partido evita, por el momento, hablar de citar a Begoña Gómez, a la espera de saber si el presidente responde a sus preguntas.

Feijóo ya ha dicho en varias ocasiones que llamar a declarar a la mujer del presidente "no es su estilo", defendiendo la necesidad de que Sánchez dé explicaciones en el ámbito político, ya que debe ser la Justicia la que decida si Begoña Gómez ha cometido algún delito. Idea que repitió ayer cuando dijo que "no soy quién" para decir si se ha producido alguna ilegalidad, pero "no es ético ni estético" que haga cartas de recomendación a empresas contratistas del Gobierno.

Fuentes del PP aseguran que su labor se centra en señalar el posible conflicto de intereses en el que habría incurrido Sánchez, por no inhibirse de determinadas decisiones adoptadas en Consejo de Ministros con empresas vinculadas a su mujer, mientras que la Justicia deberá investigar si hubo tráfico de influencias en el caso de ella. La pregunta clave sobre la que esperan obtener respuesta es si Sánchez conocía que su esposa escribió esas misivas.