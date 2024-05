El Partido Popular ha recibido un regalo inesperado en pleno arranque de campaña: la descomposición del Gobierno que habría precipitado la cita con las urnas del 9 de noviembre, en las que el PSOE pretende engullir a Sumar. Unos planes que han llevado a los de Yolanda Díaz a reaccionar tumbando dos leyes del PSOE en apenas 48 horas.

"El PSOE vuelve a quedarse solo en política nacional, tras ver cómo EEUU o Francia se negaban a seguirle ayer en política internacional", aseguran en una nota a los medios desde el partido de Feijóo, haciendo hincapié en la soledad política de Pedro Sánchez a todos los niveles, apenas horas después de las crisis diplomáticas abiertas con Israel o Argentina.

En los pasillos del Congreso, el diputado del PP, Borja Sémper, se quejaba de que el Ejecutivo no haya querido ni sentarse a negociar con ellos, exigiendo su apoyo a una norma de la que no han podido participar. Desde el partido lamentan que haya "cero interlocución" para cualquier iniciativa o asunto de interés, sobre el que no informan a la oposición.

Después de la dura sesión plenaria que vivió ayer Sánchez, cercado por la corrupción que salpica a su mujer, Begoña Gómez, y sin poder sacar apenas provecho de la declaración del Estado Palestino, dada la cantidad de frentes abiertos, el PSOE se ha visto obligado a retirar la Ley del Suelo para evitar la segunda derrota parlamentaria después de no poder sacar adelante la del proxenetismo.

"Demasiados frentes para un presidente cuya respuesta a todo es decir bulo y ultraderecha", para un Gobierno que "sólo tiene garantizados los apoyos para la Ley de Amnistía", destacan en el PP, recordando la minoría parlamentaria del Ejecutivo. "España es un país ingobernable por un presidente al que acecha la corrupción en su partido y en su Gobierno, y con su esposa en el punto de mira de la Justicia y de la prensa internacional por posible tráfico de influencias", rematan.

El PP recuerda que Sánchez ni siquiera ha podido presentar los Presupuestos Generales del Estado, lo que es una obligación constitucional, ante la falta de apoyos, y a pesar de ser apenas el primer año de Legislatura. "Si el Partido Popular derrota al PSOE en las elecciones europeas la Legislatura quedaría en suspenso", aseguran, apelando a la movilización del electorado para terminar de dar la puntilla al Ejecutivo.

"El mensaje en el Congreso se lo han dado sus socios. En la calle se lo darán los españoles este domingo. Y en la urnas, será el PP el que ponga a Pedro Sánchez en el sitio que le corresponde", aseguran.