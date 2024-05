Contundente apoyo del Rey a Zelenski: "Ucrania sabe que seguirá contando con España"

Pedro Sánchez y su "buen amigo" Volodomir Zelenski han firmado un acuerdo de "cooperación en materia de seguridad entre España y Ucrania", durante la primera visita del presidente ucraniano a nuestro país. Se trata de un "memorándum" de entendimiento que, como ha recordado el presidente del Gobierno español, no es necesario que pase por el Congreso de los Diputados como solicitan en Sumar.

Se trata de 18 páginas que no se sabe cuándo entrarán en vigor, por "confidencialidad" ante Putin, según ha expresado Sánchez. El acuerdo incluye 1.100 millones de euros durante el próximo año en ayuda militar a Ucrania. A diferencia de lo hecho hasta ahora, no se tratará de material ya usado sino fabricado ex profeso y también ayuda para la reconstrucción de Ucrania. "España es un socio fiable y nos ayuda a defendernos desde el primer día. Ustedes no han sido indiferentes", ha elogiado Zelenski que ha calificado de "salvadora" la ayuda".

El acuerdo durará 10 años pero, según han explicado fuentes del Gobierno, la ayuda se irá actualizando de manera anual en función de las necesidades del país invadido. "Nadie como Ucrania sabe lo que está pasando en nuestro país", ha aseverado Zelenski que ha alertado que "Rusia seguirá haciéndonos chantaje porque no quiere la paz" y que Putin "quiere destruir Ucrania".

El presidente ucraniano, que ya ha firmado otros 9 acuerdos similares con otros países, se ha mostrado muy crítico con el dictador ruso al que no "cree" y ha recordado que ya llevan "más de 200 sesiones de negociación". "Putin habla de negociar, ha habido muchos intentos hay que ver sus pasos reales", ha añadido mientras que Sánchez se ha mostrado esperanzado en la cumbre que, a mediados de junio, se celebrará en Suiza para "sentar las bases de una paz justa y duradera"

Por el medio quedan otras ayudas que no se han concretado, como las bases para lanzar misiles patriots que Ucrania solicita. "España ya está dando misiles patriots". Lo que Zelenski está pidiendo es las bases", ha zanjado Sánchez. El presidente del Gobierno también ha anunciado que su ministro de Economía, Carlos Cuerpo, participará en la primera "cumbre de reconstrucción" de Ucrania y se ha mostrado esperanzado en "un futuro compartido en la UE".

La visita de Zelenski, que iba a producirse a mediados de mayo, fue aplazado por la grave situación de Ucrania. Sólo en los últimos días, han impactado más de 3.000 misiles rusos en la zona de Jarkov, la segunda ciudad más importante de Ucrania y un importante núcleo industrial. "Los escombros, cientos de ciudades y pueblos están sufriendo", ha asegurado Zelesnki.

Palestina en el medio

Sánchez, que en más de una ocasión ha comparado a Palestina con Ucrania, ha evitado entrar hoy en más discusiones y se ha limitado a defender "la coherencia" de su Gobierno. "Palestina existe y existirá", ha terciado el jefe del Ejecutivo ante las preguntas de la prensa española.

Zelenski ha huido de comparaciones y se ha limitado a asegurar que su país "apoya la solución de los dos Estados". "Creo que el mundo tiene suficiente fuerza para parar el desangramiento de Oriente Medio", ha añadido el ucraniano en tono conciliador.

El apoyo del Rey

El presidente ucraniano llegó con retraso a España. A las 12:00, hora en la que estaba prevista que se iniciase la reunión con Sánchez, Volodomir Zelenski descendió del avión con su ya clásico atuendo militar. Ante las escaleras se encontró con Felipe VI quien recibió con honores al mandatario. Tres cuartos de hora después, el jefe del Estado de Ucrania era recibido en la Moncloa por Pedro Sánchez.

Tras ello, llegó el almuerzo oficial en su honor con los Reyes en el Palacio Real. En su discurso, el Rey proclamó el deseo de España de una paz integral, justa y duradera, para lo que es esencial la "retirada completa, inmediata e incondicional de todas las fuerzas rusas del territorio de Ucrania dentro de sus fronteras internacionales".

También destacó el "honor" poder dirigirse "a quienes continuáis defendiendo la soberanía, la libertad y la democracia de vuestra patria, Ucrania, ante la brutal agresión armada de Rusia. Desde hace más de dos años el mundo entero es testigo del heroísmo, la entrega, valentía y resistencia del pueblo de Ucrania, de su Gobierno, y de sus Fuerzas Armadas. También, lamentablemente, de la violación de las normas y principios más esenciales del Derecho internacional y de la Carta de Naciones Unidas, que socava los fundamentos de la paz y la seguridad internacionales. España no puede sino reiterar la condena, en los términos más contundentes, de la invasión a gran escala que sufre su país". El monarca mencionó los "permanentes bombardeos contra objetivos civiles" y también las "numerosas atrocidades cometidas por las fuerzas de ocupación rusas en territorios ucranianos, crímenes que de ninguna manera deben quedar impunes".

Por todo esto, don Felipe reiteró que "Ucrania sabe que seguirá contando con España y confiamos que con el resto de sus socios internacionales durante el tiempo que sea necesario". Las ayudas, dijo, se mantendrán "hasta que cese este ataque no sólo contra Ucrania, sino contra la comunidad internacional en su conjunto".

No es la primera vez que Zelenski pisaba suelo español. Ya estuvo en la cumbre comunitaria del pasado mes de octubre en Granada junto con el resto de líderes europeos pero, en esta ocasión, si es la primera que visita oficialmente España, recalando en Madrid y manteniendo reuniones bilaterales con el Rey y con Sánchez en la Moncloa.