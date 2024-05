La Fundación para la Defensa de los Hombres Maltratados ha presentado este lunes una demanda contra la diputada socialista Rosa Peris por vulneración del derecho al honor tras las manifestaciones proferidas por la valenciana el pasado 30 de abril. "Esta consellera de Justicia recibe a los maltratadores y da luz verde a su fundación -le reprochó a Elisa Núñez a través de su cuenta de X-. Lo siguiente será financiar, con dinero público, el blanqueamiento de estos delincuentes."

Tras rechazar tales acusaciones, los aludidos concedieron a la diputada siete días para que se retractase de sus comentarios. Sin embargo, según explican, no han recibido "ninguna respuesta", por lo que, finalmente, han decidido emprender acciones legales. "Declaraciones como éstas suponen una falsedad sobre nuestro trabajo y un daño intencional a nuestro honor e imagen pública, por el cual solicitamos a la Justicia que repare este daño con una indemnización de 18.000 euros", reza el comunicado remitido por la entidad, que aclara que se trata de la misma pena exigida "en otros casos similares de otros políticos que llamaron maltratadores a quienes no lo eran".

La fundación de la que Juanma Melgar es portavoz espera así que los tribunales pongan fin las manifestaciones verbales que, según denuncia, buscan vulnerar su derecho al honor, a través de falsedades. "Desde FundaHOM realizamos una gran labor social asistiendo a hombres maltratados en sus relaciones de pareja, una acción e intervención social que las instituciones públicas no realizan por sí mismas y que FundaHOM viene a cubrir con sus propios medios", recuerda.

El origen de la polémica

La polémica se remonta al pasado mes de abril, cuando, tras ser inscrita como asociación en el Ministerio del Interior dirigido por Fernando Grande Marlaska, sus impulsores decidieron convertirse en fundación en la Comunidad Valenciana. La administración regional dio trámite a la petición, como a cualquier otra, pero la oposición aprovechó entonces para cargar contra el Gobierno de PP y Vox.

"Lo que nos preocupa de la inscripción de esta asociación es que va a tener acceso a las ayudas públicas y, por tanto, nos vamos a convertir en la primera comunidad autónoma en la que las asociaciones de hombres maltratados y las asociaciones de lucha contra la violencia de género van a tener que concurrir competitivamente en las ayudas y las subvenciones públicas", se quejaba el portavoz de los socialistas en las Cortes valencianas, José Muñoz, quien llegaba a calificar a los miembros de la citada fundación como "mal llamados hombres maltratados".

El PSPV, sin embargo, obviaba dos cuestiones fundamentales. La primera: que esta organización llevaba inscrita como asociación a nivel nacional desde hace dos años sin que nadie pusiera el grito en el cielo. La segunda: que, como el presidente valenciano les recordaba a "aquellos a los que se les llena la boca de hablar de democracia y de luchar contra la dictadura", en España el derecho de asociación está regulado en la misma Constitución. "Nuestros padres y nuestros abuelos han luchado porque haya un derecho de libre asociación —insistía Carlos Mazón—. A lo mejor es que lo que nos quieren decir algunos es que solo quieren que haya derecho de asociaciones para quienes ellos quieran".

"Que haya más maltrato sobre las mujeres es algo evidente, solamente hay que mirar las estadísticas. Que haya hombres maltratados, también es cierto. Que haga falta una fundación o una asociación para defenderlos, no me corresponde a mí decidirlo. Por tanto, si esa asociación o cualquier otra cumple con la ley, pues nosotros entendemos que tiene derecho a su registro; y, si no cumple con la ley, pues evidentemente no será registrada", puntualizaba desde Vox José María Llanos.

400 víctimas atendidos en un año

El propio Melgar concedió entonces una entrevista a La Trinchera de esRadio en la que aclaró el origen de la fundación, así como la labor que realizan. "Hemos atendido a 400 hombres en el último año", aseguraba el portavoz de FundaHOM, que definía el servicio que ofrecen como "un 016 para hombres". De hecho, ellos también disponen de un teléfono para víctimas y familiares que publicitan en su web: 96 104 21 23.

"Nosotros nunca hemos negado la violencia sobre la mujer. De hecho, ese es nuestro lema: que la existencia de A no implica la no existencia de B. Nosotros reconocemos la violencia que sufren las mujeres, pero somos conscientes de que también hay una violencia que sufren los hombres", explicaba Melgar. "Lo que se ha hecho es difamarnos. El portavoz del PSOE en Valencia nos ha llegado a llamar maltratadores…. ¿Pero qué es esto? -se preguntaba indignado-. Nosotros lo que nos dedicamos es a ayudar a personas que están sufriendo maltrato por parte de sus parejas y que tienen el problema de que el sistema actual está pensado para ayudar únicamente a una parte de la población y de que se parte del prejuicio de que, en el caso de los hombres, ellos son siempre los agresores".