El PP no llamará todavía a Sánchez para que declare por Begoña Gómez

El Partido Popular va con pies de plomo en todo lo referente al caso Begoña Gómez. Después de que Alberto Núñez Feijóo anunciara en el Pleno del Congreso que llamarán a Pedro Sánchez a la comisión Koldo del Senado, dada su falta de explicaciones, la Mesa del Senado se ha reunido esta tarde para estudiar la solicitud de nuevas comparecencias, pero no ha fijado todavía una fecha para la del presidente del Gobierno.

Según trasladan fuentes del partido, de momento optan por la prudencia. "No vamos a poner el arado delante de los bueyes", aseguran, defendiendo la necesidad de no precipitarse y trasladar la idea de que su objetivo con este caso "no es electoralista". "Nuestro objetivo es conocer la verdad de la trama de corrupción que acorrala al presidente. Y eso está por encima de cualquier otro interés personal o partidista", reiteran.

El partido se reserva el derecho de convocar de urgencia la Mesa y citar a declarar a Sánchez en la última semana de campaña, "si surgen novedades". Para que acudiera en plena contienda electoral, el órgano rector de la Cámara Alta tendría que reunirse, como muy tarde, antes del próximo martes 4 de junio, ya que es obligatorio dar tres días hábiles al compareciente para declarar desde el momento en el que es citado.

De momento, el Senado ha acordado que la próxima semana acudirán a declarar el presidente de Adif, Ángel Contreras, que lo hará el lunes 3 de junio a las 10.00; la directora de Wakalua, Leticia Lauffer, el martes 4 a las 16.00; la exministra de Exteriores, Arancha González Laya, el jueves 6 a las 10.00; y la presidenta de las Cortes, Francina Armengol, el viernes 7 de junio a las 10.00, coincidiendo con el último día de campaña de las europeas.

El PP defiende que "las personas que acudirán la semana que viene son las idóneas en base a ese objetivo de conocer la verdad, por el momento procesal en el que nos encontramos", y asegura que "por mucho que el presidente del Gobierno intente tapar este caso y no dar explicaciones, lo hará en el Senado en el momento oportuno para conocer la verdad de la trama; que es lo que están reclamando los españoles".