El martirio sanchista: los 6 años de Pedro Sánchez en imágenes

5 / 28

Del "no dormiría tranquilo" al abrazo con Pablo Iglesias

Durante aquella campaña electoral de 2019, Sánchez insistió hasta la saciedad en que no pactaría con Podemos porque "no dormiría tranquilo por las noches". Sin embargo, pronto se olvidó de sus palabras. Tras perder 750.000 votos y tres escaños, esta vez no tardó en anunciar un Gobierno de coalición con Podemos, que sellaría el 12 de noviembre -apenas dos días después de los comicios- con un comentado abrazo.