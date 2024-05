El Gobierno no tiene prisas para publicar la ley de amnistía en el BOE y piensa estirar hasta el máximo el periodo de quince días, que la Constitución contempla, para que una norma aprobada ya en Cortes, salga recogida en el diario oficial y ,por tanto, sea efectiva.

Fuentes del ministerio de Justicia admiten que la ley más importante de esta legislatura tardará unos días y ponen como ejemplo la Ley de Enseñanzas Artísticas, aprobada en el Congreso el 23 de mayo, y que todavía no se ha recogido en el BOE. Los cálculos que manejan es que la ley tardará unos 10 días en ser publicada por el diario donde se recogen todas las normas, decretos y reglamentos.

Un retraso bastante inusual, según algunos letrados, ya que consideran que las leyes deben ser publicadas "de manera inmediata para evitar lagunas de eficacia". En el Gobierno defienden que "hay veces que se tarda más y otras menos" y se escudan en el procedimiento habitual.

Según su versión, la norma tiene que salir recogida primero en el Boletín Oficial de las Cortes Generales, algo que desmienten fuentes parlamentarias citando el Código Penal cuyo artículo 1.5 menciona de manera expresa "la publicación íntegra en el BOE" y no habla del BOCG.

Un procedimiento que desmienten los letrados

A partir de ahí, la Secretaría de Estado de relaciones con las cortes remitiría la norma y el Ministerio de Presidencia, también en manos de Félix Bolaños, se encargaría de enviarla a Zarzuela para que sea sancionada por Felipe VI. El Rey estará fuera de España durante este fin de semana, asistiendo a la toma de posesión del salvadoreño Nayib Bukele, desde el viernes hasta el domingo, pero en el Gobierno no contemplan que salga publicada ni el lunes, ni el martes en el BOE.

Los letrados sentencian que "una ley aprobada por las Cortes que no se publica, es una anomalía completa" y advierten de que "un retraso deliberado permite recurrir". En el Gobierno responden que "no es nada nuevo" y que "ocurre desde que estamos en democracia". Una búsqueda rápida en el BOE permite comprobar que el tiempo medio de publicación es de tres días.

Si buscamos una norma similar a la de amnistía, una Proposición de Ley registrada por el grupo parlamentario del PSOE y apoyada por el resto de grupos, nos encontramos algunas como, por ejemplo la ley de Eutanasia, que fue publicada siete días después de su aprobación definitiva.

Evitar al Supremo en plenas elecciones

Fuentes parlamentarias creen que detrás de esta lentitud a la hora de publicar en el BOE la ley está la inminencia de las elecciones europeas, que se celebran el 9 de junio. Hasta que la norma no esté publicada en el Boletín, los tribunales no pueden presentar cuestiones pre-judiciales, ni tampoco el Supremo podría dar nuevos pasos en contra de la Amnistía. Mientras no se publique y siga en ese limbo, el PSOE seguirá sin encontrarse titulares judiciales en contra de la norma fundacional de la investidura.