Desde que se aprobase la Ley de Amnistía, muchas son las voces que le exigen al Rey que no firme la amnistía, pero... ¿puede el Rey negarse a firmar una ley aprobada por el parlamento? Rotundamente no. Carlos Cuesta le dedica un bloque al tema para que todos aquellos que pidan una rebelión a Felipe VI sepan por qué el Borbón no puede negarse a firmar una ley y hace bien en firmarla.