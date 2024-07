Un fallo informático impide acceder a dos años de correos del hermano de Sánchez y la juez ordena un nuevo registro

Agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil han regresado este jueves la Diputación de Badajoz para tratar de recuperar toda una serie de correos electrónicos del hermano de Pedro Sánchez a los que no habría sido posible acceder debido a un fallo informatico. Tras el registro de la semana pasada, en el que teóricamente los investigadores debían descargar las comunicaciones realizadas durante siete años, los agentes se percataron de que había un espacio de dos años en el que no tenían ninguna información, por lo que solicitaron a la juez que les permitiera acudir de nuevo a la Diputación para completar su trabajo.

Concretamente, tal y como recoge el auto de la juez Beatriz Biedma, "en la mañana del día 10

de julio, y en cumplimiento de la resolución anterior, se descargaron las cuentas de

correo electrónico intervenidas en dos discos duros, que fueron precintados y

reflejados en la correspondiente acta". Sin embargo, cuando se procedió al desprecinto y volcado de los correos en los dispositivos informáticos de análisis forense correspondientes,

se detectó que "debido a errores informáticos, existen espacios temporales amparados

por la autorización judicial que no muestran contenido"

Con todo, la juez ha permitido ahora a los agentes regresar a la Diputación para proceder a la "nueva INCAUTACIÓN de los correos electrónicos que, a través de su cuenta corporativa, pudiera haber mantenido DAVID SÁNCHEZ PÉREZ CASTEJÓN, Actual Jefe de la Oficina de Artes Escénicas, desde su creación hasta la actualidad".

La denuncia de Manos Limpias

Todas las pesquisas se enmarcan en la investigación abierta por el Juzgado de Instrucción número 3 de Badajoz contra el hermano de Pedro Sánchez -conocido artísticamente como David Azagra- por delitos contra la Hacienda pública, tráfico de influencias, prevaricación y malversación. La denuncia interpuesta por Manos Limpias pone sobre la mesa las numerosas irregularidades relacionadas con su contratación como coordinador de Actividades de los Conservatorios de la Diputación Provincial de Badajoz en 2017, cargo que después se transformaría en jefe de la Oficina de Artes Escénicas.

Según la acusación, el hermano de Pedro Sánchez estaría recibiendo más de 50.000 euros anuales sin ir a trabajar y se habría trasladado a Portugal para evitar pagar impuestos en España. Todo ello a pesar de que Hacienda deja claro que, con independencia del lugar de residencia, si la fuente principal de sus ingresos está en nuestro país, está obligado a presentar aquí la declaración de la Renta.

Un informe demoledor

La orden que sirvió para permitir a la UCO que registrara la Diputación de Badajoz es demoledora. Para empezar, porque deja claras las sospechas de los investigadores sobre la existencia de "actos preparatorios en una esfera previa" para la creación y adjudicación de su puesto de trabajo. Además, también advierte de posibles irregularidades que no dejan de ser sorprendentes: "Llama la atención que personal de alta dirección carezca de despacho propio durante un año y que se determine nueva ubicación del mismo justo el mismo mes en el que se interpone la denuncia".

El reproche cobra mayor importancia porque este extremo no parte de la denuncia de Manos Limpias, sino que fue la propia Diputación de Badajoz la que confesó por escrito a la juez que David Sánchez -conocido artísticamente como David Azagra- no ha tenido despacho desde abril de 2023 hasta el pasado mes de mayo, a pesar de ejercer labores ejecutivas y cobrar más de 50.000 euros anuales. El propio presidente de la Diputación, el socialista Miguel Ángel Gallardo, supervisó el montaje de su nueva oficina coincidiendo con el inicio de las investigaciones. Hasta entonces, según explicaron a la juez, el músico habría utilizado "de forma puntual" algunas estancias del Palacio Provincial, lo que no deja de ser llamativo.

Por lo que respecta al trabajo desempeñado por el músico, la juez también manifiesta serias dudas. "A la hora de emitirse los informes requeridos no se ha podido especificar con detalle en qué concretas actividades ha intervenido el señor Sánchez Pérez-Castejón ni, por tanto, en qué consiste exactamente su trabajo", alegan los investigadores. En el informe remitido a Biedma, la UCO aseguraba que la documentación que le había entregado la Diputación "no es suficientemente detallada ni concreta" y daba claros ejemplos en este sentido: "Refleja actividades y eventos de forma genérica, aportando trípticos de los mismos, pero sin llegar al detalle de la tarea concreta llevada a cabo por los trabajadores implicados en general, ni por el puesto objeto de la presente causa en particular".