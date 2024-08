En enero de 2019 Pedro Sánchez prometió a la Organización Mundial de Turismo (OMT) una sede gratis por 75 años, más una reforma de 24,4 millones de euros, en la mejor zona de Madrid. En esa misma fecha se creó Wakalua, impulsada por la agraciada OMT; como filial de Globalia (rescatada por Sánchez); y con sede en inmuebles de Carlos Barrabés, beneficiado por las cartas de recomendación de Begoña Gómez para los concursos públicos.

Pues bien, a raíz de esa unión de intereses surgieron innumerables movimientos, cargos, pagos, eventos, todos ellos pagados por el Gobierno de Sánchez, mientras la OMT y todos los mencionados no dejaban de ayudar a su mujer creando másters, lanzaderas de empresas, promociones internacionales, organizando reuniones, visitas y hasta viajes con ministros africanos. De todo ello ha ido informando con detalle Libertad Digital sin que ni una sola de sus informaciones haya podido ser desmentida por el Gobierno.

Ahora el PP ha recabado toda esa información y abre una nueva vía de investigación exigiendo todos los documentos oficiales de todo lo firmado. Hay que recordar que Pedro Sánchez engrasó con especial intensidad la relación del secretario general de la OMT –Zurab Pololikashvili– con Begoña Gómez. Al primero le concedió una sede gratis por 75 años más 24,4 millones en reformas mientras el líder de la organización impulsaba la sociedad Wakalua –de la mano de Globalia– que patrocinó el África Center de la mujer del presidente. Una persona, de hecho, quedó al corriente de infinidad de gestiones en materia de ayuda a la OMT y su plan de desarrollo de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), justo el área en el que asesora Begoña Gómez. Esa persona fue el entonces secretario de Estado de Turismo, Fernando Valdés.

Valdés, imputado por malversación

Pues bien, Valdés, que llegó al cargo en verano de 2020, fue imputado al poco tiempo por su gestión en la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo en época de Rodríguez Zapatero. Y ya en abril del año 2023 directamente recibió la solicitud de procesamiento por esa misma actuación. Valdés, dimitió en diciembre de 2022 y, pese la gravedad de la situación judicial que le rodeaba, aseguró que dejaba el cargo por "razones personales".

El Consejo de Ministros aprobó el 5 de diciembre el cese de Fernando Valdés Verelst como secretario de Estado de Turismo, a petición del propio interesado, según la versión oficial. Es decir, que aguantó más de año y medio en el cargo en situación de imputado, porque fue declarado investigado por el caso AECID en septiembre de 2020, a los pocos meses de ascender a secretario de Estado de Turismo.

Oliver, asesora de la OMT

Valdés había llegado a esa Secretaria de Estado en julio de 2020, cuando la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, remodeló su equipo por la salida de Isabel Oliver, que, justo, dio la casualidad de que pasó a una cargo en la Organización Mundial de Turismo (OMT) de Pololikashvili, pero pagada por los presupuestos de España (150.000 euros al año). ¿Y qué cometido desarrolla Oliver en la OMT?

El texto del BOE que plasmó sus objetivos lo dejó claro: los 150.000 euros iban destinados "expresamente a costear los gastos relacionados con el desarrollo de las acciones establecidas en la Disposición Primera y el empleo y el uso del Experto, entre ellos –sin que esta lista sea exhaustiva– los sueldos, subsidios, seguro médico, afiliación a fondos de pensiones, viajes oficiales, vacaciones en el hogar nacional y mudanza de sus enseres domésticos y efectos personales".

Y, de una manera más clara, Oliver se convertía en una asesora de la OMT: "Prestar asesoramiento al secretario general" de la OMT, Zurab Pololikashvili, en temas relacionados con la Agenda 2020 y con el reto demográfico y turismo rural. Justo la materia en la que asesora Begoña Gómez desde sus innumerables actividades consultoras.

Una jueza de Madrid decidió en abril de 2023 procesar a Fernando Valdés Verelst por presuntos delitos de prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos y fraude en contrataciones de la Agencia Española de Cooperación Internacional (AECID) en 2011, durante la etapa de Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero.

La querella inicial fue planteada por la Fiscalía en julio de 2020, tan sólo cinco días después del nombramiento de Valdés como secretario de Estado en el Ministerio de Reyes Maroto. Y la querella respondió así a una denuncia de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE). Pero, pese a lo grave del asunto, Valdés aguantó –y el Gobierno de Pedro Sánchez no quiso quitarlo– hasta casi año y medio después, cuando ya se acercaba el procesamiento solicitado por la Justicia. Valdés fue, por ejemplo, el receptor de un encargo: una asamblea urgente de la OMT en Madrid a mayor gloria de Pololikashvili.

Sánchez, al rescate de la OMT

Y es que el siguiente capítulo de esta historia señala que, en octubre de 2021, Sánchez salió al rescate de un problema de la OMT: Marruecos tenía que ser la sede de la asamblea bianual y rechazó su compromiso dejando vendida a la Organización Mundial de Turismo. Sánchez no sólo salió al quite sino que debió ver en la necesidad virtud: permitió gasto y contratos públicos "excepcionales" por medio de un Real Decreto para que la Asamblea no careciese de nada.

Todo se plasmó en el Real Decreto-ley 22/2021, de 26 de octubre, por el que se adoptan medidas urgentes para la organización en España de la XXIV reunión de la Asamblea General de la Organización Mundial del Turismo. Y el RD reguló el gasto extraordinario: "El cambio de lugar de celebración de la Asamblea General hace necesaria la puesta en marcha de un complejo operativo de organización por parte del Reino de España, en relación con los aspectos de la cumbre vinculados a su sede. Las dimensiones de una cumbre internacional de estas características, así como la inminencia en su celebración, hacen necesario adoptar de manera inmediata las medidas necesarias para que dicho operativo se despliegue de manera ágil y efectiva".

Según Sánchez hacía falta más dinero y con menos controles para lanzar el evento. "Por todo ello, y con carácter puntual y atendiendo a la excepcionalidad de la situación a la que responde el presente real decreto-ley, el primer apartado del artículo 1 del presente real decreto-ley procede a declarar la celebración de la citada Asamblea General como circunstancia que justifica la aplicación de la tramitación de emergencia prevista en el artículo 120 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, a los contratos necesarios para la preparación y celebración de la citada cumbre.

Los efectos de este precepto se despliegan igualmente sobre aquellos contratos que hubieran de celebrarse para atender las necesidades derivadas de la organización de la citada cumbre cuya tramitación se hubiera iniciado con anterioridad a la entrada en vigor de este real decreto-ley".

Y, ¿cómo se gestionó todo ello? "El artículo 2 de este real decreto-ley designa al secretario de Estado de Turismo como órgano competente para la contratación, para aprobar y disponer los gastos necesarios, contractuales o no, y para reconocer las correspondientes obligaciones, con la finalidad de garantizar que las correspondientes gestiones se realizan de manera ordenada y eficiente bajo la autoridad de un único órgano administrativo", señaló también el texto. El secretario de Estado de Turismo era Valdés.

El PP exige los documentos

Ahora el PP ha exigido toda la documentación que rodea a todo este ir y venir de pagos a una entidad, la OMT, que se dedicó a impulsar de forma decidida a la mujer de Sánchez. Por ello ha reclamado los siguientes documentos: "Informe justificativo del acuerdo publicado de septiembre de 2022 entre el Gobierno de España y la Organización Mundial del Turismo (OMT) para crear un cargo de asesor experto pagado con cargo a los Presupuestos Generales del Estado, un puesto de experto en coordinación con dicha institución con importe inicial de 150.000 euros al año, para desarrollar los ODS, reto demográfico y turismo rural, acuerdo que se alcanzó en 14 de diciembre de 2021.

Condiciones de empleo del Experto en coordinación con la Organización Mundial del Turismo (OMT). Informes justificativos de esta gestión y de cómo impacta este puesto en el turismo de nuestro país". También ha pedido la "relación de gastos y partidas presupuestarias y extrapresupuestarias derivadas de la organización en España de la XXIV reunión de la Asamblea General de la Organización Mundial del turismo (OMT). Relación de Contratos públicos que el Gobierno de España a través del Ministerio de industria y turismo y de la Secretaría de Estado de turismo, celebró con ocasión de la organización en España de la XXIV reunión de la Asamblea General de la Organización Mundial del turismo (OMT).

Relación de empresas adjudicatarias de contratos públicos o beneficiarias de cualquier partida procedente del Ministerio de industria y turismo, Secretaría de Estado de turismo o cualquier entidad pública dependiente de dicho Ministerio con ocasión de la organización en España de la XXIV reunión de la Asamblea General de la Organización Mundial del turismo (OMT)".

Además, ha reclamado la "relación de todas las partidas presupuestarias, extra presupuestarias y gastos que Turespaña ha destinado para la sede de la Organización Mundial del Turismo (OMT) desde 2020 hasta la actualidad. Relación de todas las partidas presupuestarias y gastos que Turespaña ha destinado a la Organización Mundial del Turismo (OMT) desde 2020 hasta la actualidad. Relación de todas las partidas destinadas por la Secretaría de Turismo dependiente del Ministerio de industria y turismo a la Organización Mundial del Turismo (OMT) desde 2020 hasta la actualidad.

Relación de todas las partidas destinadas por el Ministerio de industria y turismo a la Organización Mundial del Turismo (OMT) desde 2020 hasta la actualidad. Importe total de gastos e inversiones del Ministerio de industria y turismo a la Organización Mundial del Turismo (OMT)". Y, por último, la "justificación de la urgencia y la excepcionalidad de la unidad de gestión relativa a la celebración de la XXIV sesión de Asamblea General de la Organización Mundial del Turismo ( OMT) que tuvo lugar en 2021.

Relación de cualesquiera resolución, informe, orden, contrato o documentación relativa a la celebración de la XXIV sesión de Asamblea General de la Organización Mundial del Turismo ( OMT) que tuvo lugar en España, que fue ordenada por la Secretaría de Estado, a la que se declaró órgano competente en esta materia según el Real Decreto Ley 22/2021 de 26 de octubre. 

Informes sobre la justificación de la urgencia, necesidad y excepcionalidad del gasto y contratos públicos "excepcionales" con ocasión de la celebración de esta Asamblea General de la Organización Mundial del Turismo ( OMT) que inicialmente no estaba prevista que se celebraba en España. Relación con su correspondiente importe de las empresas adjudicatarias y las entidades beneficiadas de cualquier partida o gasto dependiente del Ministerio de industria y turismo, con ocasión de la Asamblea General de la OrganizaciónMundial del Turismo ( OMT)"