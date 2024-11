Feijóo eleva la expectativa ante la comparecencia de Mazón: "La gente se sentirá más reconfortada con los políticos"

Alberto Núñez Feijóo ha emplazado a seguir la comparecencia de Carlos Mazón mañana en las Cortes valencianas, donde el presidente valenciano ha asegurado que podría anunciar cambios políticos, como el cese de la consejera de Interior y la de Turismo, muy cuestionadas por su gestión durante la DANA. "Mazón va a dar cuenta mañana en las Cortes valencianas de la responsabilidad política", ha avanzado.

El presidente del Partido Popular ha reconocido que "las cosas se pudieron hacer mejor" pero ha dicho que "hay que calibrar la responsabilidad de cada uno". "Estemos atentos a lo que va a decir, a los compromisos que adopta y las decisiones que va a trasladar al pueblo valenciano, le aseguro que después de esa comparecencia habrá mucha gente que se sienta, al menos, parcialmente reconfortada con la clase política, espero y deseo que así sea", ha dicho al ser preguntado sobre esa cita.

Durante una rueda de prensa en el Congreso, convocada después de no haber acudido al Pleno en el que comparecía el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, para dar cuenta sobre la situación tras la DANA, Feijóo ha señalado también a la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, ahora muy cuestionada tras su examen ayer en Bruselas para ser comisaria europea. "El Gobierno de España está a tiempo de acertar", ha dicho, exigiendo a Pedro Sánchez retirar su candidatura.

Las dudas sobre Ribera

Feijóo le ha acusado de "chantajear" a la Comisión Europea al amenazar con bloquear todos los nombramientos si no aceptan el de Teresa Ribera. "La CE no puede ser el escondite de los problemas políticos, y quizás judiciales, de la candidata del Gobierno, de la señora Ribera", ha criticado el líder del PP, que ha abierto la puerta a poder apoyar otro candidato, del que ha dado incluso señas.

"En el gabinete hay personas que conocen la Comisión, la Unión, que la han trabajado, y que no tienen la mancha política, y veremos si judicial, de la candidata oficial", ha dicho, al ser preguntado expresamente por el nombre de Luis Planas, al que ha evitado nombrar asegurando que "no quiere perjudicar a nadie", dado que Pedro Sánchez no mantiene interlocución alguna con el líder de la oposición.

Todavía no hay fecha para la evaluación de los vicepresidentes europeos, después de que ayer quedara en suspenso ante los vetos cruzados, y el cuestionamiento sobre la candidata española, que motivó las críticas de eurodiputados de otros países por su gestión de la DANA. Y es que, entre otras carteras, aspira precisamente a la de Transición Verde, encargada de las áreas de la que es responsable en España y que dirigía en plena catástrofe.