La filtradora de Moncloa mandó a Lobato el documento original y no el publicado en prensa: el texto judicial la delata

Los mensajes judicializados en el caso de las filtraciones del novio de Isabel Díaz Ayuso certifican que la jefa de gabinete de Óscar López en Presidencia del Gobierno, Pilar Sánchez Acera, filtró el documento original -que debía ser secreto, según la ley- y no el publicado en prensa. Tres fotografías delatan la filtración.

La primera de las fotos corresponde a los mensajes certificados ante notario por Juan Lobato y ahora ya entregados a la Justicia: allí se puede ver el documento original con la conversación entre el abogado del novio de Ayuso y el fiscal.

La segunda de la fotos corresponde a la publicación efectivamente realizada por un periódico y coordinada por la propia Sánchez Acera: esa segunda foto muestra el documento, pero una vez tratado, es decir, incluyendo ya manchas para ocultar el teléfono del abogado y otros datos que podían suponer un problema para el periódico por tratarse de datos estrictamente privados. Esa fue la foto publicada, no la original.

La tercera es la de la intervención de Lobato el día 14 de marzo en la Asamblea de Madrid, después de que le garantizase Sánchez Acera que ya se había publicado, de nuevo con las manchas, porque, Lobato, pese a tener el original, esperó para usar el publicado para intentar eludir el castigo penal por la filtración de información secreta.

Filtración del documento original

La diferencia es obvia en las fotos, como se puede apreciar en las imágenes que hoy muestra Libertad Digital. Y certifica que el documento que remitió Sánchez Acera es el original, no el publicado.

La única defensa que podría esgrimir el PSOE o el Gobierno frente a esta evidencia pasaría por afirmar que les enviaron el documento original desde el periódico y minutos después publicaron la noticia ya con algunos datos tapados. Pero la secuencia es un tanto increíble, uno porque ese documento sólo lo tenía el abogado del novio de Ayuso -que, obviamente, no lo iba a pasar- y la Fiscalía de Álvaro García Ortiz, que es claramente más fácil que lo pasara al Gobierno y éste a un medio, que al revés.

Además, otro dato debilita la posible defensa del Gobierno: el tiempo. El mensaje con el documento original es enviado a las 8:30 de la mañana del 14 de marzo. Y la noticia publicada tiene como hora de salida a la calle las 9:06. De hecho, es enviada por Sánchez Acera a Lobato a las 9:29. Y eso implica un tiempo tan corto que lo normal es que la noticia estuviese ya preparada con anticipación y que, por lo tanto, en caso de habérsela enviado el medio a Sánchez Acera, se la hubiese remitido ya como noticia elaborada y preparada para publicar y, por lo tanto, con el documento ya tratado.

Por último, otra evidencia demuestra la órbita de olor a filtración delictiva en toda la secuencia: Juan Lobato, de formación y oposición técnico de Hacienda, pese a tener el documento original desde las 8:30 AM, no quiso mostrarlo y espero a imprimir el publicado por el medio para no ser acusado.

Cronología exacta

Ésta es la cronología exacta que acredita todo lo citado:

8:29 horas. Pilar Sánchez Acera envía el correo al móvil de Lobato con el documento original.

8:30. "Cuidado con los datos personales", le añade, y borra un mensaje más.

8:35. "Se puede sacar", insiste Sánchez Acera.

8:36. "Sácasela en la pregunta. Un ‘quién miente, señora Ayuso, ¿usted o su novio? Parece que usted’. La imagen con la carta es potente", le indica la jefa de gabinete de López.

8:39. Lobato contesta: "¿Pero se ha publicado en algún sitio esta carta? No tiene fecha".

8:41. Lobato insiste: "¿La carta cómo la tenemos? ¿Se ha publicado en algún sitio?".

8:42. Sánchez Acera se limita a contestar con un "porque llega, la tienen los medios". "Vamos a verlo", le añade a continuación, "para que estés más respaldado". "Si es así, te lo digo", afirma a continuación. "Si no la tienes en la retaguardia", añade.

8:44. Lobato insiste: "Sí, porfa. Es buena para explicar en rueda de prensa con la propia carta. Pero la necesito diciendo de dónde la saco. Porque si no parece que me la ha dado la Fiscalía", perfectamente conocedor de que esos datos son confidenciales.

8:45. "¿A qué hora tienes? ¿A las 10.00, no?", le pregunta Sánchez Acera sobre su cara a cara con Díaz Ayuso en el Parlamento regional.

8:45. Lobato contesta: "11.05".

8:46. "¿A las 11?, ¿por?", le repregunta la mano derecha de Óscar López.

8:47. "Salimos todos a esa hora. Hoy salgo yo primero. Y luego cada 10 minutos los demás. Antes eran antes del control. Ahora después", contesta Lobato.

8:48. "Va a salir antes, para el control. No a las 11. A las 11 ya habrá salido todo el mundo contra ella. Pero te aviso cuando salga", le avanza Sánchez Acera.

8:59. Lobato zanja con un "ok".

A las 9:06 el correo aparece publicado en El Plural de Angélica Rubio, entonces directora de dicho medio y ahora consejera de RTVE, y a las 9:29 horas, la jefa de Gabinete de Óscar López vuelve a ponerse en contacto con Juan Lobato. En esta ocasión es para enviarle la noticia que este digital publica con el correo que previamente Sánchez Acera le había hecho llegar a Lobato. Ya con el documento con datos tapados.