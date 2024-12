Ábalos responde a su imputación querellándose contra la Guardia Civil por "investigación ilegal"

El exministro de Transportes, José Luis Ábalos, ha denunciado a la Guardia Civil ante la Fiscalía General por interceptar un sobre que iba dirigido a él a pesar de estar aforado, lo que según ha dicho violaría su derecho fundamental al secreto de las comunicaciones. "Son agentes que no actúan libremente, no me consta que, quien lidera la investigación, les haya amonestado", ha terciado aunque ha exculpado al Gobierno, asegurando que "Marlaska no me espía".

Ábalos califica de "suma gravedad" estos hechos y quiere saber "desde cuándo he sido investigado". Incluso ha pedido explicaciones a la Benemérita y al responsable de la investigación. Tras prometer que defenderá su inocencia, el exministro ha prometido que con su querella quiere "defender el Estado de derecho y la calidad democrática". "Afecta a toda la ciudadanía", ha terciado buscando el respaldo de Podemos al recordar a investigaciones al partido morado. "Cuando algunos dicen que estamos en Venezuela. Qué gracia. Esto no es asumible", ha terciado con sorna.

La decisión de querellarse llega sólo un día después de que el Supremo pidiera al Congreso el suplicatorio para poder juzgarlo. El exministro no se ha querido pronunciar sobre su previsible juicio y ha vuelto a negar que cobrase comisiones. También ha querido dejar claro que no existe un pacto con el PSOE. "No hay ni siquiera conversaciones", ha afirmado pese a que la estrategia de ambos coincide y ahora su antiguo partido ya no le señala de forma abierta, incluso ha hecho un nuevo informe exculpatorio en el cobro de comisiones