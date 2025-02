Feijóo endurece el tono contra Abascal y su "oposición de tumbona" en pleno ascenso de Vox en las encuestas

Alberto Núñez Feijóo ha pasado al ataque contra Vox, después de meses de duras críticas por parte de los de Santiago Abascal contra el PP, al que acusan de manera intermitente de salir al rescate de Pedro Sánchez y al PSOE. El presidente del PP ha dedicado buena parte de su discurso ante la Junta Directiva Nacional a responder a su rival político, justo cuando más está subiendo en las encuestas, con algunas que le dan hasta un 14% de voto y 40 escaños, y después de meses volcado en competir con la izquierda por el llamado "centro".

"La oposición de tumbona, de sarao y de dedito levantado que se la queden otros, no es para mí, nosotros vamos a darle propuestas a los españoles", ha dicho el líder del PP, que se reivindica como "la única oposición a Sánchez" porque "el objetivo de Vox no parecer ser cambiar nada sino reforzar su permanencia en la oposición". "Somos la única alternativa a este Gobierno: o gobierna el PP o seguirá gobernando el PSOE con todos sus socios, no perdamos de vista esto", ha advertido a los suyos, pidiéndoles tenerlo en cuenta para "orientar nuestra política".

Feijóo endurece así el tono contra Vox, que ha criticado especialmente su cambio de voto con el Decreto ómnibus, que el presidente del PP ha vuelto a defender asegurando que "somos libres para decir que no cuando se trata de salvar a Sánchez y para decir que sí cuando se trata de dejar claro que estamos a favor de subir las pensiones", ha dicho, recordando que "el único que ha congelado las pensiones es el PSOE con el voto del diputado Sánchez".

El choque intermitente con Vox

El último enfrentamiento entre ambas formaciones se producía esta misma mañana cuando Vox acusaba al PP de pactar con la izquierda su exclusión para nombrar a los miembros de la Junta Electoral Central, en base a una noticia de El País. Información que era desmentida de manera tajante por el partido de Feijóo, que reprochaba a los de Abascal lanzarse al ataque sin ni siquiera corroborar con ellos la acusación. Hasta ahora, el PP optaba por obviar a su adversario.

Durante su intervención, Feijóo ha defendido la necesidad de hacer una oposición en tres frentes: la crítica a Sánchez, propuestas en positivo, como su Ley del Suelo, y presentando una alternativa que reconstruya todo lo destruido por Sánchez. En este sentido, ha comprometido su "palabra". "Sé que hay gente que si, llegado el momento, seré capaz de hacerlo (derogar el sanchismo) y quiero responderles: estoy empeñando mi palabra y si fui elegido presidente autonómico cuatro veces consecutivas no fue por incumplirla, fue porque lo digo, lo hago", ha dicho tajante.