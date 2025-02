Feijóo sale en defensa de Ayuso y cortocircuita la estrategia de Sánchez de dividir al PP

Alberto Núñez Feijóo ha cortado de raíz la estrategia del Gobierno, a la que recurre de manera habitual cuando le son desfavorables las encuestas, para intentar dividir al PP enfrentando a su presidente con Isabel Díaz Ayuso, como ocurrió con Pablo Casado. Sin embargo, en esta ocasión, el PSOE se ha encontrado con la respuesta del presidente del Partido Popular, que ha salido en defensa de la presidenta de Madrid durante una entrevista en Antena3.

"Ayuso es un puntal del PP, sin ninguna duda, y este Congreso (del PSOE) que hemos visto este fin de semana, insultando a todo el mundo, poniendo unas imágenes, producto del delirio y de la impotencia del PSOE para derrotar a Ayuso en las urnas, acredita una enorme debilidad", ha dicho en referencia al vídeo que los socialistas proyectaron mezclando imágenes de nazis con las de la presidenta madrileña, que fue objetivo de los duros ataques de Pedro Sánchez justo cuando "su fiscal", Álvaro García Ortiz, había declarado como imputado en el Tribunal Supremo por la operación política contra Ayuso.

Cierre de filas en el PP

En respuesta a todo esto, el Ejecutivo ha optado, una vez más, por responder intentando cuestionar el liderazgo de Feijóo, valiéndose para ello de Ayuso. "Todo el Consejo de Ministros desplegado contra una presidenta de una Comunidad Autónoma", ha criticado el presidente del PP, que ha respaldado a presidenta madrileña, justo después de recibir también ayer el apoyo de todos los presidentes autonómicos del partido, incluida la líder madrileña, ante el cambio de postura adoptado por el Decreto ómnibus.

Al ser preguntado por la acusación lanzada ayer por Ayuso sobre el borrado de mensajes con Sánchez en su móvil, Feijóo reiteraba que "yo no creo que haya personas más perseguidas en política por parte del PSOE que Ayuso", desvelando incluso cómo ambos han compartido confidencias por ser objetivo habitual de los ataques del Ejecutivo. "Ahora nos repartimos entre los dos esta crítica y esta persecución, desde el punto de vista dialéctico, de toda la capacidad instalada en el Gobierno de España", añadía.

No ocurría lo mismo en el caso de las polémicas declaraciones protagonizadas por Esteban González Pons, que ha evitado respaldar asegurando que la hizo a título personal, no como representante del PP. "A mí no me interesa lo que diga un dirigente o un político, incluso de mi partido, me interesa tener una buena relación con EEUU", decía, añadiendo que "si hay un dirigente de mi partido, importante, que ha dicho esto en un artículo de opinión, habrá de responder por ello, yo respondo por el Partido Popular".