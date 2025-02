El presidente de Vox Madrid también tiene vínculos con otra empresa de Ariza: Veracruz Comunicación SL

José Antonio Fúster fue nombrado portavoz nacional de Vox el 15 de marzo de 2024. El 9 de octubre del mismo año, Fúster fue nombrado presidente provincial de Vox Madrid arrinconando a Rocío Monasterio, a la que se le dejó la función de portavoz en la Asamblea de Madrid.

Monasterio, de hecho, decidió tan sólo un día después, el 10 de octubre, devolver su acta de diputada, abandonar, por lo tanto, la portavocía de este partido en la cámara de la Comunidad de Madrid y dejar, al menos temporalmente, la actividad política. "A la vista de que hoy no soy la persona de confianza del secretario general ni tampoco del presidente, me parece lógico y me parece honesto también entregar mi acta de diputada, cosa que les anuncio formalizaré ahora mismo en el registro", afirmó Monasterio.

Empresas de Ariza

Pues bien, Fúster, el factor clave de Santiago Abascal y su cúpula de Bambú para garantizarse un control pleno y sin la más mínima fisura de Vox Madrid también tiene vínculos con una de las empresas de Ariza. Se trata de Veracruz Comunicación SL. El propio Fúster incluyó esta firma en su declaración de bienes de la Asamblea de Madrid y en la casilla de "sociedades participadas en más de un 5% por otras sociedades o entidades que sean propiedad, en todo o en parte, del parlamentario declarante".

Además, los datos del Registro Mercantil muestran a Fúster como administrador único de Veracruz Comunicación SL hasta el 17 de enero de 2024, fecha en la que fue sustituido por Gabriel Ariza, hijo de Julio Ariza. Fúster sí es de la confianza de Santiago Abascal. Y de la de Gabriel Ariza.

En la citada declaración de bienes de la Asamblea de Madrid y en la casilla de rentas recibidas -tras la elección en 2023- el propio Fúster reconoció igualmente rentas recibidas de la fundación de Vox Disenso por valor de 46.416,44 euros.

63.000 euros de Lidia Bedman

La noticia surge después de que el diario El Confidencial, publicara que la mujer de Santiago Abascal estuvo cobrando unos 63.000 euros al año por parte de una editorial del antiguo Grupo Intereconomía. Lidia Bedman emitió más de una decena de facturas desde el año 2019 por realizar servicios de "consultoría de redes sociales y marketing", según revelan documentos contables a los que tuvo acceso ese diario.

La mujer de Abascal se presentó a las elecciones a la Comunidad de Madrid en 2015 por Vox pero no obtuvo escaño. Tres años más tarde se casó con el líder de la formación y en la actualidad ejerce como influencer de moda en las redes sociales.

Pero fue unos meses después de que Vox consiguiera representación por primera vez en el Congreso de los Diputados cuando Bedman empezó a trabajar como autónoma para la Editorial Ivat SL, creada con Gabriel Ariza, hijo del fundador de Intereconomía Julio Ariza.

Entre los autores de esta editorial destacan figuras como Giorgia Meloni, primera ministra de Italia, y Jean Marie Le Pen, fundador del Frente Nacional francés. Además de miembros del partido como Jorge Buxadé, eurodiputado de Vox, y Manuel Acosta, diputado en el Parlamento catalán. El propio Abascal ha prologado algunos de esos libros.

Vox comenzó a pagar grandes importes a la firma de consultoría política Tizona Comunicación SL, también propiedad de Gabriel Ariza, por servicios de asesoría electoral y formación de líderes. El inicio de esa relación se produjo en 2019, coincidiendo con los primeros pagos de Editorial Ivat SL a Bedman.

Según la documentación en poder de El Confidencial, la primera factura de Bedman llegó al correo electrónico de Editorial Ivat SL el 10 de septiembre de 2019 y ascendió a 10.000 euros, más IVA (21%) y menos la retención por IPRF (15%). En total, 10.600 euros por trabajos realizados en los meses previos de julio y agosto. El concepto de la factura especificaba que se trataba de servicios de "consultoría de redes sociales y marketing". Desde entonces, la sociedad del Grupo Intereconomía abonó facturas idénticas a la mujer de Abascal cada dos meses, pagándole un total de 63.600 euros al año.