La foto que prueba el peso de Aldama en Air Europa, Wakalua y la OMT en enero de 2019, cuando auparon a Begoña Gómez

La UCO considera que la influencia de Víctor de Aldama es superior a lo que algunos quieren admitir. Y, de hecho, ha localizado una fotografía que prueba su papel primordial en las gestiones internacionales de Air Europa desde muchos antes del covid. En concreto desde enero de 2019, justo el mes en el que Wakalua -filial de Globalia al igual que Air Europa- nació y pasó de inmediato a ayudar al Africa Center que dirigía Begoña Gómez, justo el mes en el que Pedro Sánchez prometió públicamente una sede gratis por 75 años a la Organización Mundial de Turismo (OMT) y justo el mismo mes en el que esa misma OMT empezó a amparar a Begoña Gómez en infinidad de negocios nacionales e internacionales.

La foto que hoy publica Libertad Digital fue recogida ya hace tiempo en una publicación especializada -Preferente-. Ahora la ha recogido un informe de la UCO porque en ella se puede ver a Javier Hidalgo (CEO de Globalia, el grupo matriz de Air Europa) y a Víctor de Aldama mientras negociaban determinados beneficios para la aerolínea en México en enero de 2019.

La OMT y Carlos Barrabés

Y esa fecha es muy importante. Porque es el nacimiento del impulso de la mujer del presidente por tres organismos: la OMT, a la que Sánchez regalaba por esas fechas una sede en la mejor zona de Madrid y por 75 años; otra filial de Globalia -Wakalua- que también estaba amparada por la OMT y Carlos Barrabés -el beneficiado por las cartas de recomendación de Begoña Gómez para los concursos públicos-; y el propio Aldama, que unos meses más tarde se daba cita con Begoña Gómez en San Petersburgo y que acabó buscando negocios para la mujer del presidente centrados en la España vaciada con mediación de Teresa Ribera.

Tres fechas explican buena parte del auge de Begoña Gómez. Más allá de sus másteres y dirección de cátedra sin tener titulación universitaria oficial, un hilo conductor aparece en sus contactos. Se trata del negocio del turismo. Ya sea en su vertiente del turismo y los países africanos, en el de los actos con Wakalua con el Africa Center que dirigía la mujer del presidente, o en el de las reuniones con el Grupo Globalia y su CEO, Javier Hidalgo.

Y casualmente, todo comenzó después de que el presidente Pedro Sánchez se comprometió en enero de 2019 a entregar una sede gratis en la mejor zona de Madrid a la Organización Mundial del Turismo (OMT), la entidad cuyo secretario general, Zurab Pololiskashvili, apadrinó después a Begoña Gómez en actos, acuerdos, cenas, asambleas y contactos con ministros africanos.

La cronología de los hechos es esclarecedora de una trama de contactos y negocios que no ha dejado de crecer. Y el primer capítulo de ella sucedía rápido en la gobernación de Pedro Sánchez. El líder socialista llegaba a La Moncloa fruto de la moción de censura contra Mariano Rajoy entre los meses de mayo y junio de 2018. Y ya en enero de 2019, Sánchez anunciaba todo un regalo a la OMT: una sede gratis por 75 años con una reforma implícita de 24,4 millones de euros.

Regalos de Sánchez a la OMT

Sánchez cedió a la Organización Mundial del Turismo (OMT) la sede gratis en España por 75 años en enero de 2019, tal y como celebró la organización del turismo dependiente de la ONU y dejó constancia en sus propias comunicaciones. El 22 de enero de 2019, la OMT emitió una nota celebrando el acuerdo con el Gobierno español de Pedro Sánchez para disfrutar de una sede gratis por 75 años.

"Con motivo de la apertura de FITUR 2019, se ha celebrado hoy el acto inaugural que por primera vez fue presidido por el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, junto con el secretario general de la Organización Mundial del Turismo (OMT), Zurab Pololikashvili, y la Ministra de Industria, Comercio y Turismo de España, Reyes Maroto", reseñaba aquella nota. "El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado durante el acto que pondrá a disposición de la Organización Mundial del Turismo (OMT) un espacio en el Palacio de Congresos de Madrid para albergar su sede, ubicada en España desde su creación en 1976. Situado en el Paseo de la Castellana es, a juicio de Sánchez, un espacio emblemático, acorde con la relevancia de una organización de Naciones Unidas, que se recupera para la ciudad de Madrid, y que supondrá un impulso para el turismo de congresos y negocios". Todo un éxito para la OMT. Evidentemente, la negociación tuvo que ser previa.

"Innovación turística Africana"

Dos días después de ese 22 de enero, se proclamó el "éxito" de la "primera Aventura Tecnológica Turística OMT/NEPAD: "Promoviendo la Innovación Turística Africana durante el décimo aniversario del Foro de Inversión y Negocios Turísticos para África (INVESTOUR)". Se celebró el 24 de enero de 2019 en Madrid, consistió en un concurso para lanzar startups turísticas africanas y la beca venía de la mano del Africa Center del IE, tal y como comunicó la OMT. Por esas fechas, Begoña Gómez llevaba cerca de cinco meses al frente del Africa Center. El programa de lanzamiento de startups incluía un "Retiro de Innovadores Sociales", también organizado por el Africa Center.

Las negociaciones de la cesión por el Gobierno de Sánchez de la sede gratis de la OMT fueron desarrolladas por Pololikashvili. Y "el Sr. Zurab Pololikashvili, Secretario General de la OMT, asistió al evento junto con otros funcionarios de la OMT en representación de la organización como uno de los socios clave del evento", señaló la propia nota oficial en referencia a la Aventura Tecnológica Turística OMT/NEPAD. Todo ello ocurrió, como destacó la propia OMT, gracias a la NEPAD. Se trataba de la New Partnership for Africa´s Development Planning and Coordinating Agency: la agencia de planificación del desarrollo de África. Todo un centro de contactos y financiación al alcance de Begoña Gómez.

Pero otro hecho relevante ocurría aquel enero de 2019. "Madrid, España, 22 de enero de 2019. - El grupo Globalia, en colaboración con la Organización Mundial del Turismo (OMT, UNWTO, por sus siglas en inglés), lanza Wakalua, el primer hub global de innovación en turismo", señalaba un comunicado oficial de la OMT. Wakalua era la filial de Globalia -grupo posteriormente rescatado por el Gobierno de Sánchez con el que mantuvo reuniones Begoña Gómez, gracias a la intermediación de Víctor de Aldama, uno de los principales comisionistas de la trama PSOE-Koldo- que patrocinó el Africa Center que dirigía Begoña Gómez.

En calidad de "primera dama"

Para colmo, Wakalua se unía en el relato, no sólo a Begoña Gómez, sino también a Carlos Barrabés -el beneficiado por las cartas de recomendación para acceder a concursos públicos-: "El acto de presentación, que ha tenido lugar hoy en Barrabés Growth Space, ha contado con la presencia del secretario general de la OMT, Zurab Pololikashvili y el consejero delegado de Globalia, Javier Hidalgo, así como de un nutrido grupo de ministros de turismo de gran parte de los países que estarán presentes en la Feria Internacional de Turismo (Fitur)", destacaba el comunicado de la OMT. Todos juntos, de nuevo, también con Pololikashvili.

Después vino la Asamblea de la OMT de San Petersbugo. Se desarrolló entre el 9 y el 13 de septiembre. Begoña Gómez estuvo presente en la comisión de ministros africanos organizada por la OMT en San Petersburgo en calidad de "primera dama". Ocurría el 10 de septiembre de 2019, en el contexto de la Asamblea General de la organización. Y allí estuvo acompañada por Pololikashvili. Gómez acudió en nombre del Africa Center. Y en el mismo evento se encontraban el entonces CEO de Globalia, Javier Hidalgo, y el comisionista, Víctor de Aldama, en calidad de "asesor". La siguiente fecha clave es el 20 de enero de 2020. Fue la fecha del Delcygate. Y en todo estaba ya Víctor de Aldama.