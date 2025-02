Sánchez arremete contra el juez del caso Errejon y acusa a Milei de "sacar la motosierra" contra "las mujeres"

Con toda la solemnidad posible y describiéndolo como un hito en la historia democrática, el Gobierno ha celebrado el XX aniversario de la Ley de Violencia de Género. "Aunque en esa legislatura sólo se hubiese aprobado esa ley, ya habría valido la pena", ha asegurado el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, quien ha elogiado la norma porque "salva vidas".

Ni rastro de autocrítica, pese a que, en estas dos décadas, el número de asesinatos de mujeres en España se ha mantenido más o menos estable. Un ejemplo: en 2005, el año en que se puso en marcha la ley, hubo 57 muertes y en 2024 la cifra de mujeres que fueron asesinadas a manos de sus parejas o exparejas ascendió a 58.

Ante un auditorio repleto de mujeres, el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero recordó la importancia de su norma por luchar "contra el machismo casi genético" y "atávico" que, a su juicio, existe en la sociedad. Más allá fue el actual presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quien arremetió contra el juez Carretero, que lleva el caso Errejón, por su interrogatorio a Elisa Mouliáa por los presuntos abusos sexuales del exdiputado de Sumar. "Hay interrogatorios que no despejan dudas, las aumentan, que no mitigan el dolor", ha asegurado. El presidente ha abogado por "la formación" en feminismo para los magistrados y ha terciado que "a la vista de estas semanas, no le vendría mal revisar a algunos operadores del derecho".

La siguiente arremetida fue contra "la ultraderecha" en un mensaje dirigido a los más jóvenes. "Una generación a la que pretenden seducir con un burdo anacronismo", ha terciado, mientras que lo ha enmarcado en un movimiento internacional. El presidente parece haber cambiado de objetivo. Si hace unos días lo ejemplificaba en Elon Musk, en esta ocasión ha caído sobre el presidente argentino, Javier Milei, al que, sin nombrarlo, ha acusado de "sacar la motosierra con los derechos de las mujeres".

"Ahí dejan de ser ultraliberales para ejercer el peor de los intervencionismos", ha añadido, mientras que ha condenado las políticas contra el aborto, cuestionar los departamentos de igualdad o "intervenir hasta en el vocabulario" para "manipular el lenguaje" al "manipular el lenguaje al hablar de violencia intrafamiliar" en lugar de "violencia de género".

Premios al abogado de Begoña Gómez y a una diputada de Vox

Lo más curioso es que antes del discurso de Sánchez hubo una entrega de medallas a los ponentes de la ley. Además de premiar a Zapatero o a exministros como Jesús Caldera o Antonio Camacho, que ahora es el abogado de Begoña Gómez. Además, en la lista, también se incluyó a mujeres que participaron en las comisiones en las que se debatió la ley. Es el caso de la popular Susana Camarero, en la actualidad vicepresidenta de la Comunidad Valenciana. Más llamativo fue el caso de Lourdes Méndez Monasterio, actual diputada por Vox, pero que en 2005 estaba en las filas del PP. Ni Camarero ni Méndez Monasterio acudieron a recoger su medalla.

En el acto no faltaron actuaciones de flamenco e incluso una performance que finalizó con el grito de "viva la lucha feminista y el antifascismo". El acto corrió a cargo de la copresentadora del Gran Wyoming, Sandra Sabatés. Ya tiene experiencia en estas lides. No hace ni tres meses, en octubre, también condujo otra entrega de premios del Ministerio de Igualdad, a la que también asistió Sánchez. En esa ocasión, versaba sobre la lucha contra la violencia de género.