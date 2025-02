Cayetana Álvarez de Toledo, sobre la degradación institucional: "Con Sánchez no hay fondo"

Cayetana Álvarez de Toledo, diputada y portavoz adjunta del Partido Popular ha pasado por los micrófonos de La Trinchera de Llamas para hablar sobre la situación política actual de España. Esta segunda semana del mes de febrero, en la que ha arrancado de nuevo el curso parlamentario, también es noticia la democracia defectuosa en la que se encuentra inmersa España, según el informe sobre percepción de la corrupción que elabora anualmente Transparencia Internacional. Una situación que "sin lugar a duda" hace pensar a Cayetana que la democracia española está en riesgo.

La diputada ha querido dejar claro que no se trata del único informe, ya que existen otros cinco de carácter "internacional e imparciales" que denuncian el retroceso democrático que se está produciendo en el país. Además ha asegurado que la percepción que se tiene dentro del país también "está basada en hechos" y no es subjetiva. Para Álvarez de Toledo, España está pasando por "un proceso de mutación de democracia plena a democracia fallida" y el sanchismo no es "simplemente una forma vulgar y tóxica de hacer política" sino que es "un proyecto a largo plazo para impedir la alternancia política".

Necesidad de encender las alarmas democráticas

Los españoles son "parcialmente y suficientemente conscientes" del riesgo al que se enfrenta la sociedad "en la medida en que el gobierno no se atrevería a convocar elecciones porque las perdería masivamente hoy". Sin embargo, Cayetana ha destacado que "eso no es suficiente" y "necesitamos encender las alarmas democráticas". Por ello, ha agradecido la oportunidad de poder "hacer pedagogía sobre lo que está sucediendo".

Existen "una serie de hitos" en este proceso por los que la portavoz adjunta del Partido Popular ha querido realizar un pequeño recorrido. Se trata de unos hitos que "vivimos la legislatura pasada con los indultos a los golpistas, la derogación del delito de sedición, los primeros acuerdos con Bildu...", entre otros, pero en esta legislatura "estamos en el centro de ese proceso de mutación".

La transacción corrupta Junts-PSOE

Este es el primero que ha destacado Álvarez de Toledo. "Se produce el 9 de noviembre de 2023 y es una imputación del Estado" en la que "se quita la razón al Estado y se da a los golpistas" siendo la primera vez que "unos políticos borran los delitos de otros políticos a cambio del poder". Esta transacción Junts-PSOE es "una transacción corrupta sin precedentes, la amnistía".

El segundo punto es "la colonización masiva de la instituciones y, de manera señalada, de la Fiscalía General del Estado". En este caso, "el fiscal general se convierte en un comisario político del Gobierno y participa en una dinámica delictiva para intentar destruir a un rival político del Gobierno y es imputado por estos hechos". Otro hecho del que tampoco existen precedentes.

Campaña de criminalización de la justicia

Pedro Sánchez empieza a ver cómo la justicia investiga a su entorno familiar: a su mujer, a su hermano y "se coge una baja por victimismo de cinco días para reflexionar". Cuando regresa "anuncia una ofensiva total para derribar a los contrapesos democráticos: a la oposición, a los medios de comunicación y a los jueces". Es ahí, cuando, según Cayetana "se inicia una campaña de linchamiento y criminalización de la justicia". "Lo que comienzan siendo calificaciones de lawfare se convierte en una campaña que dirige el propio ministro de Justicia, convertido en jefe de las brigadas de linchamiento de los jefes", ha manifestado.

Además, hay un cuarto punto que es "el frentismo". El anuncio de conmemoración de la muerte de Franco "forma parte de la estrategia del divide y vencerás" ya que "como no puede gobernar por elección intenta gobernar por odio". El presidente del Gobierno "levanta fronteras entre españoles" con el objetivo de que "le voten no porque él les caiga bien sino porque odian lo suficiente a la otra mitad como para seguir votándole".

Intento de levantar un muro contra la derecha

En las últimas semanas, Cayetana ha querido señalar dos hitos: "la llamada vulgarmente Ley Begoña" que tiene dos objetivos, por un lado "la impunidad para el clan familiar del presidente" y, por otro lado, "la criminalización de los jueces". De esta manera ofrece a Junts "una nueva transacción política" que consiste en "yo te amnistié a Puigdemont y tú me amnistías ahora a Begoña", ha afirmado con estas palabras que rondarán la cabeza de Pedro Sánchez.

En el intento de Sánchez de "levantar un muro contra la derecha, se estrelló con el muro del Derecho" y se debe tener claro que "los jueces son hoy el primer baluarte del pueblo contra el poder" por lo que "el Tribunal Constitucional no puede ser un salvoconducto para la impunidad"

"Con Sánchez no hay fondo"

Ante la posibilidad de que Junts deje caer a Sánchez, Cayetana lo tiene claro: "No especulo con eso. Sánchez quiere perpetuarse en el poder y mi obligación es hacer todo por salvaguardar la democracia". No se trata de una cuestión ideológica sino que "esto va al fondo del asunto" para que personas con distintos pensamientos convivan en democracia.

Para finalizar su intervención, ha querido recordar un hecho acaecido esta semana en el Congreso y con el que no daba crédito: "Un terrorista yihadista condenado a 43 años de prisión viene a declarar para llamar terrorista al Estado". Una imagen que refleja "el colapso que Sánchez está provocando" y conduce a una conclusión: "Con Sánchez no hay fondo". Por ello, "todas las fuerzas democráticas debemos movilizarnos, activarnos, alertar a la ciudadanía y hacer todo lo que esté en nuestras manos para frenar y revertir este proceso".