Vox no se pronuncia sobre el encuentro con Putin aunque ve en Trump un "buen pacificador"

Vox recurre al desconocimiento para restar importancia al encuentro que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, mantendrá este martes en Arabia Saudí con el mandatario ruso, Vladimir Putin. "¿Sabemos cuál será el siguiente paso?", argumentan desde el partido, alineándose con su socio internacional y sugiriendo una posible reunión entre Trump y Zelenski.

El portavoz nacional de Vox, José Antonio Fúster, ha calificado a Trump de "buen pacificador y negociador" y ha restado relevancia a que la reunión bilateral pueda desviar la atención de Ucrania, subrayando que "debe ser quien tenga la primera y más importante palabra para poner fin a la guerra".

Vox opta por la ignorancia, "no podemos hablar de temas de los que no tenemos ni idea", y sugiere que "valorarán cuando se emitan comunicados", desmintiendo la idea de que Trump vaya a excluir a Zelenski de las negociaciones. En lugar de abordar directamente el asunto, desvían la atención sin hacer alusión a las declaraciones del propio presidente ucraniano, que afirmó no estar al tanto de la reunión bilateral en Riad.

A pesar de que desde la Casa Blanca se haya planteado la posibilidad de hacer cesiones al país agresor y se haya rechazado la incorporación de Ucrania a la OTAN, lo que podría implicar una completa desprotección y abandono del pueblo ucraniano, los de Santiago Abascal respaldan la solución de Trump para Ucrania, presentando esta reunión con Rusia como un simple procedimiento diplomático habitual.

Vox evita caer en contradicciones con su socio internacional, justo en la semana en que Santiago Abascal viajará a Washington para participar en la Conferencia de Acción Política Conservadora, donde busca resaltar su acercamiento con la Administración Trump.

Los de Abascal además han reiterado que no son "prorrusos" y respaldan la "soberanía de Ucrania", a pesar de ser parte del grupo europeo Patriotas por Europa, que incluye al húngaro Víktor Órban, quien no solo ha mantenido varias reuniones con Putin, sino que es su principal aliado en Europa.